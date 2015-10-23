港报社评：中英以利相交，岂止钱字当头--经济日报10月23日

国家主席习近平访英获空前礼遇，被指以金钱买面子。惟习近平应是要抛砖引玉，拓更大经济、外交空间；英国则图借助中国国力，在物竞天择的国际舞台求存，造就中英一拍即合。

对英大送银弹 习图抛砖引玉

习近平正转往曼彻斯特继续访英行程，此前他在伦敦访问期间，获英方以空前高规格礼遇，除获103响礼炮欢迎、英女王在白金汉宫设国宴招待、更被邀在英国国会发表演说。

外界虽有意见指，此仅因习近平今次带同400亿英镑大礼到访，英国只是「睇钱份上」。惟习近平的盘算，应非以金钱买面子，而是抛砖引玉，藉中英合作起两个示范作用，助华走出去。

其一，经贸示范。今次中英经贸合作，实与中央走出去国策紧扣，此包括在伦敦发行人民币央票与国债，力推人币国际化；中资参建英国核电，助推一带一路输出基建；以至中英合作发展电动车，促中国制造业升级。习近平无疑要借英国作为示范，提升其他国家对使用人币、输入中国产品以至基建的信心，以利推广，尤其打进西方市场。

其二，外交示范。过去不少国家尤其西方国家，对与中国走近有所避讳，担心被指为钱而放弃人权、民主等普世价值，徒惹国民反弹。习近平可藉中英合作，彰示只要尊重中国国情、对华友好，北京亦愿让出更多经济实利，令其国民亦受惠，尤其有英国带头，可减西方国家民众的反对之声，有利该国政府开展对华紧密交往。

习近平对英送礼既非用钱买尊严，英国礼待习近平亦非因见钱眼开，而是英国深知自己已非昔日雄视全球的「日不落帝国」，现仅处二綫国家较前位置，要继续在国际舞台占重要一席，并毋须事事要仰美国以至欧盟鼻息，就必须设法巩固国家硬实力，尤其经济实力，要自强才能自保。

正因如此，英国对华摆出全面合作态度，一方面应是要借中国日益壮大的经济力量与国际影响力，增强自身底气，以促中、英、美关系再平衡，抗衡美国在英美关系中的予取予携。

英国借华实力 自强才能自保

另一方面，英国最快或在明年中公投，决定是否脱离欧盟，在欧盟经济疲乏、复遭难民问题煎熬下，英国脱欧呼声日涨，惟一旦脱欧难免冲击英国经济，遂借中英合作引入更多中国投资，先为经济打底，缓减万一脱欧成真的冲击。

故与其说中英关系是一个要面、一个要钱，更贴切实是各有所求、各取所需，才令文化、政治体制以至价值观各异的中英两国，一拍即合。

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