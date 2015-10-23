《焦点》中钢债务问题令中国国有企业改革计划存疑

“收购垃圾企业，在海外并购矿产，与民营企业鬼混，才使得中钢走到今天这一步”，他说。

在2004年，时任中钢总裁的黄天文开始推行迅速扩张计划，将公司业务触角扩展至防火材料和机械制造等领域。

全球金融危机前夕，中国鼓励国有钢铁企业大举投资于矿产项目，以获得对全球铁矿石供应的更大控制权。此举也加剧了这些企业的债务负担。

到了2011年6月，中钢下属的Sinosteel Midwest Corp由于港口和铁路建设紧张的不确定性，而被迫关闭了一个20亿美元的澳洲铁矿石项目，这是中国在海外投资的最大矿业项目。该公司还在今年4月关闭了澳洲Blue Hills铁矿石矿。

黄天文因中钢债务大增而被追究责任，并于2011年被免职。他的继任者贾宝军在去年也被免职。

目前中国政府正试图通过改革将更多由国企经营效率低下的公司分拆，并迫使一些表现不佳的企业合并。

但随着债务继续攀升，中国要赶在更多企业濒临违约之前实现这一目标，任务十分艰巨。