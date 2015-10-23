港报社评：新盘主导住宅供应，楼价调整早就开始--信报10月23日

由地产代理编制的二手楼价指数全线回落，个别指数跌幅更是两年来最大，市场反应是楼价终于调整了。其实，楼价早已开始回落，而且幅度不小，只是带头的属新盘或一手单位，而非大众一厢情愿寄望的二手楼。

新盘主导楼市交投愈见明显，占整体近四成，有测量师估计今季的成交量将追贴甚至超过二手住宅。而一手供应多寡则视乎未来的土地供应，因此评估后市需要用新思维、新指标；政府作为特区最大的地主，官员更要慎言，勿为求加快开辟一些具争议的地皮便刻意塑造土地短缺危机，以免弄巧成拙。

今年一手单位减价趋势相当明显，以往新盘开售定价例必较同区二手有一至两成溢价，不过，这截溢价已不经不觉逐步收窄，更有个别新盘扣除优惠后的折实价甚至低于同区二手价，换言之，地产商正在减价卖楼，相比「面价」减幅不算小。同时，新盘提供的按揭也愈见进取，除了二按这标准动作之外，发展商自行提供高成数按揭，以尽量降低置业者的入场门槛，加速去货。

一手住宅面临减价压力，最直接的原因是供应稳步增加，至于美国可能加息及外围经济不稳倒属次要。政府估计未来三至四年市场有八万五千个新单位面市，目前待批预售楼花的也有一万四千多伙。从简单供求理论已可预示，供应骤增将令供应曲线向右移，如果购买力未相应增加令需求曲线也向右移，均衡价格会下调。现在更为不妙的是，购买力不但没上升，反而有消耗性下降迹象，那么需求曲线可能向左移，均衡价格要跌得更深。

整体楼市成交不断萎缩，除了基于楼价高企、金管局收紧按揭、征收多项辣招税之外，新盘销售瞄准首次置业的上车客也是重要原因。在一般情况下，有人上车亦有人换楼，一单交易可衍生另一单交易，但若果购买力全落在上车客身上时，只会买一个少一个，难怪最近有发展商打算自行提供八成半一按，希望吸引「边缘上车客」。

由于过去几年政府卖出的部分土地列明限量或限尺要求，发展商纷纷倾向兴建细单位，令未来的新供应有逾六成属于中小型住宅或超迷你户，料购买力将进一步被榨乾，换楼阶梯再遭打断，加重楼价下调压力。

市场周期向来像钟摆，总是由一个极端走向另一极端，楼市亦然。政府从源头（卖地条款）干预，无非想促使发展商多建细单位，在最短时间内增加住宅供应，这做法在非常时期或许无可厚非，但可以肯定的是，二手业主换楼需求被压抑，中大型单位新供应相对减少，当有朝一日极尽扭曲的市场环境改变，辣招退场，中大型单位的需求强力反弹，又将制造另一种失衡，亦突显这类单位中长期潜在的投资价值。

然而，市场通常是短视的，目下坊众最关心是楼价何时大幅下调。其实，正如上文所说，一手楼价已在带头回落，只是这方面的资讯往往不够透明，物业代理编制的楼价指数仅针对二手市场，而官方差估署的售价指数同样只记录二手交投，更滞后市况超过一个月，根本未能反映楼市脉搏。

当然，新盘「面价」背后的优惠五花八门，似乎很难做标准化统计，实际却未必这么困难。无论优惠如何千变万化，发展商最后都会以真正售出价入账，再除以实用面积，便是真实尺价，问题是发展商会否愿意公开，政府又是否有心编制一手楼价指数，让市场有更全面资讯评估楼价走势。

楼市向下调整趋势形成已是市场共识，相信政府亦乐见楼价回到市民较可负担的水平，消减上车难的怨气，顺便证明积极推地的效用。可是，发展局局长陈茂波日前却说未来香港的人口密度比孟加拉的达卡市更挤迫，以此论证住宅用地长期短缺甚至有危机，背后是否有道理属见仁见智，客观效果则令人感觉政府手头并没有可持续的土地储备，楼价捱过调整期随时有机会掉头回升。在此要奉劝高官慎言为妙，无论如何咬紧牙关釜底抽薪，也无谓予人手中无牌的印象！

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘