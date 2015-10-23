香港新股：中国华融在香港IPO融资23亿美元--IFR

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港10月23日 - 据IFR周四晚间报导，中国华融已通过香港首次公开发行(IPO)融资178亿港元(23亿美元)，价格定在招股价格区间的低端附近。
国有企业中国华融是中国规模最大的不良债权管理公司。汤森路透旗下IFR援引消息人士报导，华融IPO发行价定在每股3.09港元，之前确定的招股价区间为3.03-3.39港元。
该公司发行了57.7亿股新股，相当于扩大后股本的15%。
报导称，根据最终发行价，华融今年全年市账率料为0.97倍。大约70%的股票由10家基石投资者认购。
记者未能立即联系到中国华融人士置评。
中金公司、花旗、高盛、工银国际和汇丰担任华融此次IPO的联席保荐人。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”