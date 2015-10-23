香港新股：中国华融在香港IPO融资23亿美元--IFR

路透香港10月23日 - 据IFR周四晚间报导，中国华融已通过香港首次公开发行(IPO)融资178亿港元(23亿美元)，价格定在招股价格区间的低端附近。

国有企业中国华融是中国规模最大的不良债权管理公司。汤森路透旗下IFR援引消息人士报导，华融IPO发行价定在每股3.09港元，之前确定的招股价区间为3.03-3.39港元。

该公司发行了57.7亿股新股，相当于扩大后股本的15%。

报导称，根据最终发行价，华融今年全年市账率料为0.97倍。大约70%的股票由10家基石投资者认购。

记者未能立即联系到中国华融人士置评。