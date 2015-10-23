港报社评：改动医生薪酬架构,须思量勿自找麻烦--明报10月23日

公立医院医生争取跟随高级公务员额外加薪3%，在政府公开支持医管局动用内部资源给予加薪之后，事态得以纾缓。往后医管局每年要增加约2亿元薪酬开支，但是政府对于会否相应增加拨款取态含糊，因此由医管局自行解决的持续可行性和会否影响医疗服务，仍然是悬念。另外，当局声言医生薪酬与公务员不存在挂鈎关系，倾向制订适用于医生的薪级表，就此当局应三思：维持现状，即是医生薪酬继续比照公务员，是否更符合各方以至社会最大利益？我们的意见是一动不如一静。

医生薪酬初步解决 留有尾巴埋下争议

今次事件，可说是政府理亏。医管局成立了25年，医生薪酬之于公务员，虽无挂鈎之名，却有挂鈎之实；透过历年运作建立起来的一套机制，包括公务员减薪，医生都要跟随。因此，高级公务员根据薪酬水平调查而获额外加薪3%，政府却以不存在挂鈎为由，拒绝医生跟随加薪，即使医管局提出以内部资源处理，政府也不批准，取态有输打赢要之嫌。医生群情汹涌，触发8年来首次静坐行动，医学界重量级人物也群起响应，自是可以理解。

事态在政府含糊表态之后，相信医生将比照公务员，获额外加薪3%。不过，这会衍生两种情况。首先，医管局动用内部资源处理，就是以储备作额外加薪，每年约需2亿元；医管局表示会在其他方面撙节，不影响对市民的服务。老实说，这个说法可信度成疑，因为若属实，则反映医管局长期应省未省，都在虚耗浪费；若非如此，那就是医管局为了避免招来「给医生加薪、减市民服务」的指摘，才有此一说。

政府给医生额外加薪开绿灯，意味着医管局往后每年增加一笔开支，只靠储备挹注；长此下去，即使撇开影响服务不谈，储备总有掏空之日。因此，若说由医管局自行支应的说法，实际是自欺欺人。医管局要做到医生额外加薪而不影响对市民的服务，唯一可能是政府增加拨款，让医管局补回财政缺口，否则撙节医疗开支给医生加薪的联想，将挥之不去。

另一个情况是当局与医生的潜在争拗。今次医生的静坐行动，除了争取按机制加薪，另外是争取继续沿用不成文的挂鈎机制。当局与医生互动时，曾有说法或提过往后医生加薪是医管局的事，再与公务员无关。据知，当局倾向医管局自行制订医生薪级表，彻底与公务员区隔。

25年以来的做法当然可以改变，不过当局有没有想清楚，现在搞医生薪酬架构的利与弊，怎样才符合最大公衆利益？薪酬涉及现兜兜利益，一旦启动磋商，医生肯定争取利益最大化，届时无可避免衍生纷争和角力。若医生投身争薪酬活动，会否影响医疗服务，首要须关注。

最重要是制订公院医生的薪酬架构，而私人医疗市场将成为主要参考基准。目前本港公私营医疗市场失衡，私家医生收费高昂，若以此为基准，公院医生薪酬参照之后，公院医疗体系能否负担？任何人只要对本港公私医疗状况稍有认识，都会知道若公院医生薪酬自成体系，整体薪酬开支肯定不会少过目前水平；以现在公院的收费水平，不可能应付类如私院的高昂费用。然则，政府准备好大幅增加对公共医疗服务的拨款了吗？在决定下一步之前，政府就此应该先有答案。公院医生只想沿用现行机制，没有打算制订独立薪级表，当局的倾向是否自找麻烦？

积极有为应予肯定 无事生非影响施政

本港公共医疗肯定不完美，例如专科轮候时间长，早为市民诟病。不过，公院现在提供的相对高质素服务，收费廉宜，基本上做到市民有病都可以得到医疗照顾。因此，公共医疗是社会稳定的一股无形力量。有了这个体系，市民都感到安心和放心，若当局有什么措施触及医疗体系，包括导致医护人员反弹等，都会使社会不安。今次当局为维护高级公务员额外加薪不外溢的正当性，对公院医生诸多无谓动作，除了医生群起反制，市民与舆论都高度关注，就是因为社会和市民的乳酪被触动了，大家都紧张起来，生怕会动摇了这株稳定支柱。

对现届政府施政评价，立场不同的人评价各异。不过，有一点相信较少异议，就是与上一任政府比较，现届政府比较积极有为，一些事不避艰难都敢于碰触，扶贫就是一例。不过，积极有为不等于「撩交打」，无事生非。近期有关前朝邮筒要「去殖」就是无端端挑动矛盾的不智事例，今次公院医生薪酬事件是另一次阿茂整饼，「无嗰样整嗰样」。现届政府施政遇到阻滞，除了一些人囿于偏见，横加阻挠之外，当局一些做法也过于强势，甚至以长官意志压人，引起无谓纷争。医生薪酬事件是最新一例，从社会安宁着眼，希望这是最后事例。

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