港报社评：打击零负团费内地责无旁贷--星岛日报10月23日

零负团费强制购物冲突闹出人命，内地新旧媒体就香港发生「打死人」事件闹得沸沸扬扬，与早前的「鸠呜」和「反水货」行动等新帐旧帐一起算，为香港本已多难的旅游业雪上加霜。 案中死者与同伴在深圳以二百元团费参加旅行团来港，在红磡一家珠宝店疑因被强制购物引起纠纷，遭人殴打并赶出店外，送到医院抢救，返魂乏术。警方以误杀罪名拘控了两个人，并且在追查更多人士，究竟死者是被人打死，还是在冲突过程中激发隐疾而身亡，有待警方追查及法庭审理个水落石出。 无论死因如何，事件再度凸显零负团费的经营手法肆虐为祸，内地传媒引述曾经参加这类旅行团访港的旅客，指早前曾经目睹类似打人事件。至于因强迫购物产生冲突、或者导游领队对购物不足的团友冷言冷语，就更是不少零负团费游港者的不愉快经验。 收客到宰客中港一条龙 二百元游港包交通食宿，稍具常识都知道不可能回本，故此称为「负团费」，如此表面上蚀本的生意都有人做，原因是可以透过强制旅客到指定店铺购物，大赚特赚来补贴开支。 这些以超廉团费引君入瓮后才大肆宰割的集团，有的由内地旅行社、香港旅行社到强制购物的店家，属一条龙经营；有的则互相有紧密的生意联系。负责出手宰客的领队和导游，只是依附这批老板来混口饭吃的工具，大家来自同一个圈子甚至服侍同一个老板，当与团员起冲突，有时连其他团的领队也会帮忙「维持秩序」。 五年前发生多宗零负团费强制购物的冲突后，本港旅游业议会针对个别事件进行纪律调查和处分，业界亦推出十大措施，以求改变内地来港团的不良经营手法和从业员靠「宰客」维生的畸型生态，挽救内地人来港旅游消费的信心，国家旅游局更把零负团费列为非法经营。 经营手法不变冲突难免 一番严打，确收震慑之效，这类经营手法曾经偃旗息鼓，但是，一轮风风雨雨过后，不良商人又开始巧立名目，例如声称有商家「赞助」等，重新推出这类旅行团。 今天资讯发达，参加这类旅行团的内地人，大都明白旅行社会透过强制购物来回本兼赚钱，从旅行社角度来看，这是你情我愿的交易，团员不应反悔。 可是，旅行社安排的购物点，并非团员心目中有良好商誉的店家，团员看到店内全是贵价次货，本来愿意购物者都觉得买不落手，此外，也有团员根本是抱占旅行社便宜心理，觉得自己就算不购物旅行社也莫奈何。导游和领队却要向老板交差。因此，一天纵容这类经营手法，不愉快场面和冲突就一天难以避免。 故此，本港不但要就今次事件追究责任，还要进一步打击这种经营手法。此外，由于不良商人跨境合作，收客源头在内地，内地执法机构为保障百姓利益，打击零负团费经营者就更加责无旁贷。