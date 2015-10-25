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亚洲 | 2015年 10月 26日 星期一 07:06 BJT

****主要国家经济指标预测--10月26日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

10月26-28日

0700 德国进口物价(较前月) 9月 -- -1.5%

(较上年同期) -- -3.1%

10月26日(一)

0900 德国IFO企业景气判断指数 10月 108.0 +108.5

现况指数 113.5 +114.0

预期指数 102.5 +103.3

0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 9月 -- 46.743

1400 美国新屋销售年率(万户) 9月 55.0 55.2

1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 10月 -- 负9.50

2100 韩国消费者信心指数 10月 -- 103

2145 新西兰进口(亿新西兰元) 9月 -- 47.7

出口(亿新西兰元) -- 37.3

贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差10.35

截至9月的一年 -- 逆差33.31

附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

10月23日(五)

0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 52.5 --

0700 法国Markit制造业PMI 10月初值 50.7 50.2

服务业PMI 52.3 51.6

综合PMI 52.3 --

0730 德国Markit制造业PMI 10月初值 51.6 51.6

服务业PMI 55.2 53.9

综合PMI 54.5 --

0800 欧元区Markit制造业PMI 10月初值 52.0 51.7

服务业PMI 54.2 53.5

综合PMI 54.0 53.4

0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 8月 -5.5% --

(未经季节调整，较上年同期) +2.1% --

0800 意大利工业销售(经季节调整，较前月) 8月 -1.6% --

(未经季节调整，较上年同期) -2.4% --

0900 意大利零售销售(经季节调整，较前月) 8月 +0.3% --

　(未经季节调整，较上年同期) +1.3% --

1000 意大利薪资通胀(较前月) 9月 持平 --

(较上年同期) +1.2% --

1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 -0.2% -0.1%

(较上年同期) +1.0% +1.1%

央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.3%

(较上年同期) +2.1% +2.1%

1345 美国Markit制造业PMI 10月初值 54.0 52.8

(完)

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