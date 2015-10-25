主要国家经济指标预测--10月26日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
10月26-28日
0700 德国进口物价(较前月) 9月 -- -1.5%
(较上年同期) -- -3.1%
10月26日(一)
0900 德国IFO企业景气判断指数 10月 108.0 +108.5
现况指数 113.5 +114.0
预期指数 102.5 +103.3
0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 9月 -- 46.743
1400 美国新屋销售年率(万户) 9月 55.0 55.2
1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 10月 -- 负9.50
2100 韩国消费者信心指数 10月 -- 103
2145 新西兰进口(亿新西兰元) 9月 -- 47.7
出口(亿新西兰元) -- 37.3
贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差10.35
截至9月的一年 -- 逆差33.31
附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
10月23日(五)
0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 52.5 --
0700 法国Markit制造业PMI 10月初值 50.7 50.2
服务业PMI 52.3 51.6
综合PMI 52.3 --
0730 德国Markit制造业PMI 10月初值 51.6 51.6
服务业PMI 55.2 53.9
综合PMI 54.5 --
0800 欧元区Markit制造业PMI 10月初值 52.0 51.7
服务业PMI 54.2 53.5
综合PMI 54.0 53.4
0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 8月 -5.5% --
(未经季节调整，较上年同期) +2.1% --
0800 意大利工业销售(经季节调整，较前月) 8月 -1.6% --
(未经季节调整，较上年同期) -2.4% --
0900 意大利零售销售(经季节调整，较前月) 8月 +0.3% --
(未经季节调整，较上年同期) +1.3% --
1000 意大利薪资通胀(较前月) 9月 持平 --
(较上年同期) +1.2% --
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 -0.2% -0.1%
(较上年同期) +1.0% +1.1%
央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.3%
(较上年同期) +2.1% +2.1%
1345 美国Markit制造业PMI 10月初值 54.0 52.8
(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”