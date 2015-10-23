台湾汇市：台币盘初实质汇价偏升，因欧洲央行暗示扩大宽松

路透台北10月23日 - 台币兑美元 周五盘初实质汇价偏升。交易员指出，欧洲央行暗示12月放松政策提升风险偏好，韩元领涨新兴市场货币，台币也跟随反应。

不过由于下周美联储(FED)将举行议息会议，交易员认为，在良好经济数据增强年底可能升息臆测带动下，非美货币仍将承压；但台币有出口商月底抛汇挹注，汇价仍维持狭幅整理格局。

“出口商蛮多的，不过外资一直在拿(美元)。”一位公股银行交易员说。

另一外商银行交易员则指出，海外NDF一个月期美元/台币换汇点由溢价转小幅折价，显示海外投资人看升短期台币走势，是否能如预期，还要观察。

台币早盘实质交易区间落在32.390-32.420；上日在32.400-32.474。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，一个月期美元/台币换汇点自溢价转小幅折价；目前一个月美元/台币远汇 报32.340/32.380，上日收在32.470。

本地时间10:09时，韩元兑美元 报1,128.6，上日收在1,138.6；至于美元指数 最新报价96.372。

交易员预测今日实质交易区间：

• 32.350-32.450

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