台湾汇市：台币盘初实质汇价偏升，因欧洲央行暗示扩大宽松

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北10月23日 - 台币兑美元 周五盘初实质汇价偏升。交易员指出，欧洲央行暗示12月放松政策提升风险偏好，韩元领涨新兴市场货币，台币也跟随反应。
不过由于下周美联储(FED)将举行议息会议，交易员认为，在良好经济数据增强年底可能升息臆测带动下，非美货币仍将承压；但台币有出口商月底抛汇挹注，汇价仍维持狭幅整理格局。
“出口商蛮多的，不过外资一直在拿(美元)。”一位公股银行交易员说。
另一外商银行交易员则指出，海外NDF一个月期美元/台币换汇点由溢价转小幅折价，显示海外投资人看升短期台币走势，是否能如预期，还要观察。
台币早盘实质交易区间落在32.390-32.420；上日在32.400-32.474。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，一个月期美元/台币换汇点自溢价转小幅折价；目前一个月美元/台币远汇 报32.340/32.380，上日收在32.470。
本地时间10:09时，韩元兑美元 报1,128.6，上日收在1,138.6；至于美元指数 最新报价96.372。
交易员预测今日实质交易区间：
• 32.350-32.450
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--《综述》美国楼市和就业数据乐观显示经济强劲，年底前仍可能升息 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”