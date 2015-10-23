金属期市：伦铜小涨，但本周或将录得一个月来最大单周跌幅

上海期货交易所期铜 涨0.9%至每吨3,9410元人民币(6,199美元)。

美国9月成屋销售强力反弹，且上周初请失业金人数仍保持在42年低点附近，显示虽然全球经济受挫，但美国国内经济基本面稳健。

欧洲央行总裁德拉吉周四表示，央行正在研究新的刺激措施并可能最早在12月推出，且如需要，准备进一步下调已经为负的存款利率，以抗击物价下跌。

研究机构安泰科(Antaike)称，中国铜需求2016年料增长4%-4.5%。

多数股权为嘉能可持有的Century Aluminum 周四称，如果不能获得新的具有价格竞争力的电力合同，则将在年底时关闭在南卡罗来纳州的Mount Holly冶炼厂。

美国Freeport-McMoRan 面临来自维权投资者伊坎(Carl Icahn)和价格下跌的压力，该公司周四称将进一步削减铜及钼的产量。该公司季度损失超过预期。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金