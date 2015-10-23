金属期市：伦铜小涨，但本周或将录得一个月来最大单周跌幅

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
上海期货交易所期铜 涨0.9%至每吨3,9410元人民币(6,199美元)。
美国9月成屋销售强力反弹，且上周初请失业金人数仍保持在42年低点附近，显示虽然全球经济受挫，但美国国内经济基本面稳健。
欧洲央行总裁德拉吉周四表示，央行正在研究新的刺激措施并可能最早在12月推出，且如需要，准备进一步下调已经为负的存款利率，以抗击物价下跌。
研究机构安泰科(Antaike)称，中国铜需求2016年料增长4%-4.5%。
多数股权为嘉能可持有的Century Aluminum 周四称，如果不能获得新的具有价格竞争力的电力合同，则将在年底时关闭在南卡罗来纳州的Mount Holly冶炼厂。
美国Freeport-McMoRan 面临来自维权投资者伊坎(Carl Icahn)和价格下跌的压力，该公司周四称将进一步削减铜及钼的产量。该公司季度损失超过预期。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 于春红/孙国玉；审校 张若琪/戴素萍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”