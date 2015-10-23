更新版 1-企业并购：中国零售商千百度将出资1亿英镑洽购英国玩具百年老店Hamleys

(新增千百度声明及背景)

路透香港/伦敦10月22日 - 全球历史最悠久的玩具零售商--英国Hamleys被中国女鞋零售商千百度 收购的交易接近达成。

在香港上市的千百度发表声明称，正就收购Hamleys进行深入谈判。这家玩具零售商的历史已长达255年。

直接知悉该交易的消息人士周四曾告诉路透，这笔价值1亿英镑(1.5432亿美元)的交易将很快对外宣布。

这笔交易正值中国国家主席习近平访英之际，此次访问旨在促进中英两国间的商业联系。

法国Ludendo Groupe在2012年收购了Hamleys，交易价值据称6,000万英镑。千百度表示，将在不远的将来完成与Ludendo的磋商。

Hamleys拒绝置评，Ludendo尚未立即回复置评请求。(完)