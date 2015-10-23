日本股市：日经指数升至近两个月高位；欧洲央行暗示将推更多举措

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
欧洲央行周四维持利率在纪录低点不变。欧洲央行总裁德拉吉称，“我们已准备好在必要时采取行动...我们对所有货币政策都持开放态度。”
“欧洲央行持续实施刺激措施的立场安抚了市场的紧张情绪，”Amundi Japan市场及投资信息部主管Masaru Hamasaki称。
“市场已习惯于宽松的环境，外界越加预测美国很快将升息，使得市场有些不安，在欧洲央行发话后，市场紧张情绪有所缓解，”Hamasaki称。
东证股价指数 大涨2.0%报1,548.02点，JPX-日经400指数 劲扬2.1%，报13,875.06点。
东证股价指数所有33个分项指标均升至平盘上方。
出口类股上涨，此前风险偏好升温带动日圆兑美元 周四跌至一个月低点120.78日圆。
丰田汽车 涨1.5%，本田汽车 劲升3.7%，爱德万测试(Advantest) 大涨2.4%。
券商和银行类股亦吸引买盘，野村控股 劲涨4.9%，大和证券集团 大涨2.9%，三菱UFJ金融集团 升2.4%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”