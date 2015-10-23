中国金属：2016年中国精炼铜需求料将增长4-4.5%--安泰科

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透南宁10月23日 - 中国国家支持的研究公司安泰科资深分析师何笑辉表示，中国2016年的铜需求料增加4-4.5%，确切水准要视经济增长、电力项目的投资及银行对中小型工厂的信贷情况而定。
他在南宁举行的行业会议的间隙对路透表示，这些变数也促使了安泰科调降2015年的铜需求成长率预估，从年初时预测的6.2%降至5.3%。他预估2015年的需求量为918万吨。
但他表示，如果铜需求未有改善迹象，12月时可能将对2015年的预测调降至5%以下。
他并称，“鲜有人预测明年需求(成长)会比今年好”。
“乐观者说寒冬尚未结束。悲观者则说这才刚开始。”
他表示，银行对铜行业的信贷，尤其是对中小型企业的信贷一直较紧。
政府在电力行业的投资在2015年放慢脚步后，明年料将增加。然而他称，只有当电网基金项目采购电缆和电线时才会用到铜。
他表示，2016年精炼铜产量可能增加6-7%至787-794万吨，今年则料将成长7.7%。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”