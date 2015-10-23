日本个股：丰田拟在2020年前推出雷克萨斯燃料电池车--日本经济新闻

路透10月22日 - 据日本经济新闻周四报导，丰田汽车 考虑在大概2020年之前推出一款雷克萨斯(凌志)燃料电池汽车。

日本经济新闻称，该公司已推出一款燃料电池动力车型“未来”(Mirai)，或将让雷克萨斯LS采用这一技术。雷克萨斯LS是该品牌的旗舰车型。

报导称，在雷克萨斯LS燃料电池车的定价问题上，丰田将把市场趋势和降低成本努力纳入考量。

记者未能立即联系到丰田置评。

丰田公司重金押宝燃料电池车；燃料电池用氢燃料和空气中的氧气发电为车辆提供动力，不产生碳排放。

丰田上周表示，根据一项2050年之前碳排放基本降至“零”的计划，准备到这个10年末使燃料电池车的年销量达到30,000辆。

丰田迄今已卖出350辆Mirai燃料电池车，计划明年将产量提升至大约2,000辆，2017年提高至3,000辆。(完) (编译 王颖；审校 戴素萍)