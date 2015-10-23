台湾债市：五年指标债殖利率下跌，跟随国际债市利多

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北10月23日 - 台湾五年期104/13 公债殖利率周五下跌，跟随国际债市利多。交易员表示，五年券殖利率受惠资金泛滥持续下跌，再创逾一个半月低位。
五年公债104/13期殖利率盘中以0.7550%创下一个半月低位，前低是9月8日的低位在0.7500%。交易员表示，欧洲扩大QE(宽松)，有利国际债市，台债的五年券也因筹码沈淀，且盘中见投资盘现身其中，激励多单抢进。
〞大家看到他进来，跟着追，有加乘效果，〞一位票券商交易员说。
至于今日的1004/12R增额券以1.1780%开出，较目前104/12期现券仅仅高出0.2基点，较原先预估为少。他们认为，主要还是因为国际盘利多，带动市场气氛。
只不过，他们也说，104/12期共有二次增额发行，市场对二次新增筹码疑虑仍大，因此预料此期券将偏向盘整。
交易员预估，今日五年公债104/13期殖利率区间在0.7500-0.7800%；10年公债104/12则在1.17-1.20%。
美国公债价格周四上涨，跟随海外债市反弹走势，政府因债务上限原因推后两年期公债标售，提振了短债价格。
本地时间10:23时，104/13期殖利率跌1.05个基点至0.7590%，成交39亿台币；104/12R期殖利率交易在1.1780%，只成交0.5亿台币。
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--《综述》欧洲央行维持利率不变，将在12月决定是否祭出进一步刺激举措 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”