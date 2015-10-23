台湾债市：五年指标债殖利率下跌，跟随国际债市利多

路透台北10月23日 - 台湾五年期104/13 公债殖利率周五下跌，跟随国际债市利多。交易员表示，五年券殖利率受惠资金泛滥持续下跌，再创逾一个半月低位。

五年公债104/13期殖利率盘中以0.7550%创下一个半月低位，前低是9月8日的低位在0.7500%。交易员表示，欧洲扩大QE(宽松)，有利国际债市，台债的五年券也因筹码沈淀，且盘中见投资盘现身其中，激励多单抢进。

〞大家看到他进来，跟着追，有加乘效果，〞一位票券商交易员说。

至于今日的1004/12R增额券以1.1780%开出，较目前104/12期现券仅仅高出0.2基点，较原先预估为少。他们认为，主要还是因为国际盘利多，带动市场气氛。

只不过，他们也说，104/12期共有二次增额发行，市场对二次新增筹码疑虑仍大，因此预料此期券将偏向盘整。

交易员预估，今日五年公债104/13期殖利率区间在0.7500-0.7800%；10年公债104/12则在1.17-1.20%。

美国公债价格周四上涨，跟随海外债市反弹走势，政府因债务上限原因推后两年期公债标售，提振了短债价格。

本地时间10:23时，104/13期殖利率跌1.05个基点至0.7590%，成交39亿台币；104/12R期殖利率交易在1.1780%，只成交0.5亿台币。

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