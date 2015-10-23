澳新汇市：澳元及新西兰元兑欧元双双升至数月高位

欧元在欧洲央行(ECB)总裁德拉吉谈话后急跌。他称，央行正在研究新的刺激措施并可能最早在12月推出。

欧元下跌，支撑了澳元兑美元 上涨0.4%至0.7236美元，周四时触及低位0.7182美元。然本周仍下跌0.4%。

交易员称，有关澳洲央行未来几个月可能再度宽松政策的揣测，令澳元走势脆弱。

相比之下，新西兰央行10月29日政策会议可能将不降息的预期则部分支撑新西兰元。澳元兑新西兰元 跌至五个月低位。

新西兰元兑美元 从盘初的0.6790美元小升至0.6829。然新西兰元本周仅小升0.3%，因在近期上攻0.69美元无功而返后，其需求降温。