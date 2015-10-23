澳新汇市：澳元及新西兰元兑欧元双双升至数月高位

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
欧元在欧洲央行(ECB)总裁德拉吉谈话后急跌。他称，央行正在研究新的刺激措施并可能最早在12月推出。
欧元下跌，支撑了澳元兑美元 上涨0.4%至0.7236美元，周四时触及低位0.7182美元。然本周仍下跌0.4%。
交易员称，有关澳洲央行未来几个月可能再度宽松政策的揣测，令澳元走势脆弱。
相比之下，新西兰央行10月29日政策会议可能将不降息的预期则部分支撑新西兰元。澳元兑新西兰元 跌至五个月低位。
新西兰元兑美元 从盘初的0.6790美元小升至0.6829。然新西兰元本周仅小升0.3%，因在近期上攻0.69美元无功而返后，其需求降温。
交易员认为支撑位在0.6750美元，短线阻力位在0.6850美元。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”