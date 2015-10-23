《路透峰会》新加坡交易所考虑创设亚洲LNG基准

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“我们开始认识到，当自由市场上的天然气价格跌破我们所能采购到的价格水平，那么我们的竞争力就会减弱，我们的制造业将会受创，”Syn表示。
新加坡已经是亚洲主要的石油交易中心，现在正兴建LNG存储设施。该国身处途径马六甲海峡的LNG海运航线与东南亚日渐密集的输气管网的交汇点。
“所以如果我们能建立起管道气和海运气的价格形成机制，那么新加坡就可能成为泛亚洲地区天然气的天然定价地，”Syn指出。
他称，新加坡交易所可能在下周的新加坡国际能源周活动上，宣布天然气定价计划。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”