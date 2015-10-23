《路透峰会》新加坡交易所考虑创设亚洲LNG基准

“我们开始认识到，当自由市场上的天然气价格跌破我们所能采购到的价格水平，那么我们的竞争力就会减弱，我们的制造业将会受创，”Syn表示。

新加坡已经是亚洲主要的石油交易中心，现在正兴建LNG存储设施。该国身处途径马六甲海峡的LNG海运航线与东南亚日渐密集的输气管网的交汇点。

“所以如果我们能建立起管道气和海运气的价格形成机制，那么新加坡就可能成为泛亚洲地区天然气的天然定价地，”Syn指出。