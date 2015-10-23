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亚洲 | 2015年 10月 23日 星期五 11:05 BJT

香港新股：中海物业首日挂牌，盘中高位较开盘价高54%

路透香港10月23日 - 由中国大型房地产商--中国海外发展 分拆出来的中海物业 周五首日挂牌，盘中最高报1.45港元，较开盘价高出54%。

中海物业开盘报0.94港元，香港时间11:00报1.24港元，较开盘价上扬32%，成交2.34亿港元；大盘恒生指数 涨1.42%。

主要在中国大陆、香港及澳门从事物业管理的中海物业，由中国海外发展以实物分派方式分拆介绍上市，因此并没有发行新股。完成后，中国海外发展与中海物业再无股权关系，而中海物业的大股东变为中国海外集团有限公司，持股61.18%。

中海物业今年首五个月的净利按年增长24.9%，至4,110万港元。截至5月底止其管理的物业建筑面积达6,762万平方米，包括住宅社区、商用物业及政府物业等。此外，该公司提供工程服务、社区租赁等增值服务。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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