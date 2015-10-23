香港新股：中海物业首日挂牌，盘中高位较开盘价高54%

主要在中国大陆、香港及澳门从事物业管理的中海物业，由中国海外发展以实物分派方式分拆介绍上市，因此并没有发行新股。完成后，中国海外发展与中海物业再无股权关系，而中海物业的大股东变为中国海外集团有限公司，持股61.18%。