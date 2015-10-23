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亚洲 | 2015年 10月 23日 星期五 11:27 BJT

《全球汇市》欧元下滑至两个月低位，因德拉吉暗示可能放松政策

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1115 1.1106 0.08 -8.12 1.2097

美元/日圆 120.66 120.66 0.00 1.00 119.68

欧元/日圆 134.10 134.00 0.07 -7.66 144.78

美元/瑞郎 0.9728 0.9727 0.01 -2.13 0.9941

英镑/美元 1.5406 1.5392 0.09 -1.08 1.5573

美元/加元 1.3073 1.3087 -0.11 12.52 1.1618

澳元/美元 0.7247 0.7204 0.60 -11.28 0.8168

新西兰元/美元 0.6839 0.6787 0.77 -12.29 0.7797

澳元/日圆 87.440 86.920 0.60 -10.53 97.750

新西兰元/日圆 82.520 81.890 0.77 -11.74 93.310

英镑/日圆 185.89 185.72 0.09 0.03 186.38

澳元/新西兰元 1.0587 1.0596 -0.08 1.13 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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