韩国金融市场：韩股和韩元随全球市场上扬，受欧洲央行政策前景激励

韩国第三季经济增幅略高于预期，但部分由于高层决策者之前已暗示经济在回升，因此虽然交易员对该数据表示欢迎，但数据对市场的直接影响有限。

“GDP数据较为乐观，但今早公布的数据基本符合预期，”Kiwoom Securities的股市分析师Seo Myung-chan说，“欧洲央行政策前景对市场的影响更直接。”

SK Innovation 劲涨6.5%至115,500韩元，该公司之前公布第三季合并营业利润同比大增644%。

但LG显示器 逆市下跌，跌5.7%至22,200韩元，该公司周四公布的第三季财报不及预期。

欧洲央行周四在政策会议上维持利率不变，一如市场预期，该行总裁德拉吉随后在记者会上表示，欧洲央行“已准备好在必要时采取行动，对所有货币政策都持开放态度”。

三年期韩国公债12月期货 持平，因强劲的第三季经济增长数据抵消了欧洲央行政策表态带来的提振。

0235GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,125.6 1,138.6

日圆/韩元 9.3246/306 9.3552

韩国公债期货 * 109.60 109.60

韩国综合股价指数 2,050.21 2,023.00

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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