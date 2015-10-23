中国票据市场：转贴利率低位窄幅波动，上下两难僵持局面料延续

路透上海10月23日 - 中国票据市场本周转贴利率维持低位窄幅波动，周初略显上翘之势，但随后很快走稳；目前资金成本下降缓慢，抑制票据利率下行空间，不过宽松政策环境下，被动配置需求依旧支撑市场需求，票据利率上下两难的僵持局面料将延续。

“票据（利率）还是挺稳定，周头上（周初）微涨了一下，（足月票年利率）也就到3.60%，现在3.55-3.60%附近，和上周变化也不大，”上海一银行交易员称。

他并表示，目前负债端成本下降动力不足，转贴利率也维持低位，面对微薄的利差也抑制着银行的收票意愿，不过目前贷款依旧缺乏好的投放，为了平衡信贷规模，被动配置票据也是无奈之举。

他还谈到，当前市况下，如果要做出利润空间必须要有一定程度的期限错配，不过从操作风险考虑，目前较大型的机构对此都相对谨慎。

中国央行本周在流动性管理上“收短放长”，因短期资金面持续宽松，公开市场延续净回笼，规模450亿元人民币较上周有所减少；而为应对外汇占款续降以及缴税等因素，本周央行还以MLF（中期借贷便利）投放逾千亿元的六个月中长期资金。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价