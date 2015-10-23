全球债市：贝莱德债券基金经理Rieder认为欧洲债券有吸引力

路透纽约10月22日 - 贝莱德(Blackrock) 旗下债券基金经理Rick Rieder称，欧洲一些央行官员透露他们已在考虑再次降息后，他认为欧洲债券越来越有吸引力。

“目前我们的投资曝险当中很大一部分是在欧洲，”Rieder称。“他是贝莱德基本固定收益部门投资主管，并负责管理贝莱德策略收益机会基金(Strategic Income Opportunities Fund) 。

Rieder称，他认为欧洲二线国家“部分”信贷市场和债券具有吸引力。

Rieder称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)在12月会议上将“很难”升息，因为“美国经济正开始回落。”他补充称，一些新兴市场主权债亦有吸引力。(完)