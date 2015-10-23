路透基点：台湾英业达4.8亿美元再融资联贷完成签约--TRLPC

路透香港10月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，台湾上市公司英业达周四完成4.8亿美元三年期再融资联贷案的签约。

华南银行为独家牵头行兼簿记行及额度代理行。另外17家银行加入最高层级，一家银行以参贷行加入。

这笔子弹式定期贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码110个基点，若台北金融业美元拆借利率(TAIFX)与Libor利差超过38个基点，借款方将支付超出部份。

这项无担保贷款在第三年底可选择延长两年，费用12个基点。

贷款资金一大部分将用于2010年11月一笔4.75亿美元五年期循环贷款的再融资，剩余资金用于营运资本。

2010年的4.75亿美元贷款原始目标为4亿美元，最高综合收益62.4个基点，较Libor加码57个基点。(完) (编译 蔡美珍 审校 高琦)