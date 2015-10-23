《香港已公布新股发行上市日程表》--10月23日

路透香港10月23日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2015年以来已在香港交易所上市公 司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) ------------------------------------------------------------------------------------------- 10/16-22 中国华融 57.7 174.8-195.6 3.03-3.39 10/30 高盛、汇丰、中金 香港、花旗、工银 国际 10/13-16 中国再保险 57.7 155.8* 2.7* 10/26 中金、瑞银及汇丰 2015年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 -------------------------------------------------------------------------------------------- *10/23 中海物业 不适用 不适用 升12.8%^ 美银美林及汇丰 10/6 中国派对文化 1 1.875 跌7% 中投证券(香港) 10/15 恒投证券 3.92 15.4 升6.4% 交银国际及海通国际 10/15 兰州庄园牧场 5.3 1.86 升2.8% 广发融资(香港) 10/12 天洁环境 10.9 3.8 跌5.5% 光大证券 10/8 维珍妮 5.6 16.52 升16.1% 摩根士丹利 10/8 IMAX China 31 19.22 升10.5% 摩根士丹利 9/10 顺客隆 2.88 2.06 升5.2% 光大证券 9/8 良斯集团 1 1.25 升20% 丰盛融资 9/2 前进控股 0.25 1.43 升22% 天财资本 8/11 宏基集团 0.85 1.7 升22.4% 新华汇富 8/7 中国通号 6.3 110.25 升0.3% 花旗、摩根士丹利、瑞银及麦 格理 7/15 金嗓子 4.6 8.35 升5.9% 瑞信 7/13 中智药业 2.46 4.92 跌2.8% 国信证券(香港) 7/8 环球医疗金融 8.18 34.6 跌38.9% 高盛和野村 7/8 培力控股 5.98 4.25 跌36% 交银国际 7/7 鲁证期货 3.32 9.13 跌24.7% 齐鲁国际和海通国际 7/7 天韵国际 1.28 3.2 持平 国泰君安 7/7 和美医疗 7.55 15.9 跌9.8% 摩根士丹利和建银国际 7/6 国联证券 8 35.4 跌31.1% 交银国际、农银国际和齐鲁国 际 7/6 新明中国 1.43 6.72 跌5.6% 光大证券 7/3 彩客化学 4.01 5 升1.2% 国泰君安、中银国际 7/3 万景 0.8 0.8 升37.5% 丰盛融资 7/3 正大企业国际 不适用 不适用 跌28.75%^ 瑞银证券 7/3 辰兴发展 3 3 持平 工银国际 7/2 天彩控股 3.38 6.76 跌2.7% 中银国际 6/29 联想控股 42.98 151.7 跌0.07% 瑞银证券、高盛 6/26 维太移动 2.48 5.3 升2% 海通国际 6/26 红星美凯龙 13.28 72.2 跌4% 中金公司、高盛 6/23 亚美能源 3 22.8 跌7.3% 中金香港、汇丰 6/18 中国绿宝 4.71 7.77 跌9.38% 安信国际 6/19 百信药业 1.22 3.10 升18.33% 光大证券 6/11 三生制药 9.1 55.2 升2.7% 中信证券、高盛和摩根士丹利 6/3 长江实业地产 不适用 不适用 升5.8%^ 美银美林及汇丰 6/1 华泰证券 24.8 347.2 升4.8% 华泰金融、摩根大通及瑞银 5/27 云南水务投资 5.8 16.67 升25% 招商证券（香港） 5/27 德基科技 2.28 3.42 升14.9% 交银国际 5/12 滴达国际 0.68 1.36 升42.6% 华富嘉洛 4/30 昊海生物科技 59 23.6 跌1% 瑞银 4/16 现恒建筑 0.66 1.32 升80.3% 东英 4/10 广发证券 18.85 279 升34.7% 广发证券(香港)及高盛 4/8 NIRAKU 1.18 3.54 升0.8% 申银万国 3/31 高伟电子 4.25 8.84 跌9.9% 摩根士丹利 3/31 福耀玻璃 16.8 73.9 升13% 招商证券及瑞银 3/12 香港宽频 9 58 持平 高盛、摩根大通和瑞银 3/12 华夏动漫 3.65 3.9 升1.9% 法国巴黎 3/11 春立医疗 13.88 2.3 升3% 光大证券 3/11 苏创燃气 2.08 4.16 升0.5% 法国巴黎银行 3/11 KTL 3 0.84 升60.7% 建银国际 2/13 集成伞业 1.1 1.65 升56.4% 中国平安资本(香港) 1/30 时间由你 1.1 2.86 跌39% 信达国际 1/16 科劲国际 1.38 2.4 跌24.6% 建勤环球 1/15 雅仕维 6 6.6 跌3.5% 中银国际 1/15 新龙移动 0.82 0.37 升12.2% 海通国际 1/15 泰加保险 1.61 2 升33.5% 创桥国际 1/14 日成控股 0.6 1.68 升11.7% 天财资本 1/13 佐力小贷 1.3 3.9 升42.3% 中国银河国际 1/9 高鹏矿业 0.88 0.77 升1.1% 国泰君安 注: 1. *代表新增或已更新内容。 2. ^由于公司以介绍形式上市，故首日变幅以当天开盘价计算。 3. 集资额未计行使超额配股权。(完) 浏览其他香港新股新闻，请点选 (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)