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亚洲 | 2015年 10月 23日 星期五 11:55 BJT

日本债市：公债几近持平，日股涨势抵消欧洲央行暗示放松的影响

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.010%

五年期公债 0.050% +0.0 0.050%

10年期公债 0.305% +0.0 0.305%

20年期公债 1.065% -0.5 1.070%

30年期公债 1.340% -0.5 1.345%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.53 +0.08 148.45

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 郑茵/陈宗琦；审校 高琦/戴素萍)

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