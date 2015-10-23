《中国企业债发行日程表》--10月23日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 大同经济 20 7 10/21簿记建档 4.49% AA 10/22-10/26 国开证券 建设投资 (第三年起每年末偿还20%本金/中债信用增进投资公司提供担保) ========================================================================================= 盘锦双台子区 5.5 7 10/22簿记建档 *6.48% AA- 10/23-10/26 东方花旗证券 经开投资城市停车场建设专项债券 (第3-7年末每年还20%本金/盘锦建设投资公司提供担保) ========================================================================================= 浏阳工业 15 7 10/22簿记建档 *4.43% AA 10/23-10/26 财富证券 新城建设开发 (第3-7年末每年偿还20%本金/中合中小企业融资担保提供担保) ========================================================================================= 山东魏桥铝电 10 7 10/23簿记建档 上限5.80% AA+ 10/26-10/28 广发证券

(第4年末附发行人和投资者选择权/宏桥集团和山东宏桥新型材料公司提供担保) ========================================================================================= 贵阳公路 15 7 10/27簿记建档 -- AA 10/28-10/30 中信建投证券 桥梁工程 (第3-7每年末还20%，中债信用增进投资股份有限公司担保) ========================================================================================= 泸州市城市 7 10 10/27簿记建档 -- AA 10/28-10/30 银河证券 停车场建设项目项目收益债券 (附第五年末发行人票面利率选择权和投资者回售选择权)

(第3-6年末每年还10%本金，第7-10年末每年还15%本金)

(泸州市兴泸投资集团有限公司提供差额补偿及担保) ========================================================================================= 邳州经济 10 7 10/28簿记建档 上限6.00% AA 10/29-11/2 广发证券 开发区经发建设 (第三年起每年末偿还20%本金) 德邦证券 ========================================================================================= 泰兴虹桥园 6 7 10/28簿记建档 上限6.02% AA 10/29-11/3 申万宏源证券 工业开发 (第三年起每年末偿还20%本金) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 内江市兴元实业 5 4 10/29簿记建档 -- AA 10/30-11/3 平安证券 小微企业增信集合债券 (附第三年末发行人票面利率选择权和投资者回售选择权) ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)