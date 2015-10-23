中国债市动态：买气不减现券向暖势头延续，周末宽松政策预期再度升温

路透上海10月23日 - 中国银行间债市周五早盘中长债收益率继续下行，幅度3-4个基点。交易员表示，早间现券延续做多情绪，二级市场整体向暖势头不改，各个期限品种收益率均不同程度走跌，中期金融债和老国开债品种下行幅度略甚。

他们并指出，继央行MLF投放平缓资金预期之后，考虑到外汇占款下滑严重，且经济基本面仍显疲弱，机构对短期货币政策再度放松预期升温。

“还是买，5年金融债和10年老国开下的多，还是农商行、基金买的凶，估计在赌周末双降吧，”上海一银行交易员表示，国债期货现在继续冲高，市场整体情绪都比较好。

剩余期限近10年的国开债150205最新报价 为3.6650%/3.6000%，上日尾盘为3.6800%/3.6200%。剩余期限近5年的国开债150208最新报价 为3.3500%/3.3200%，上日尾盘为3.3900%/3.3300%。

华北一银行交易员表示，本周公开市场还是延续小幅回笼，同时央行MLF的利率也没有调降，但是现券买盘仍旧很盛，“估计外汇流出太严重了，基础货币缺口需要对冲，恐怕仅靠MLF不大够吧，等周末吧。” 他称。

一级方面，财政部上午招标的100亿元人民币三个月期(91天)贴现国债，加权中标收益率为2.3516%。 同时招标的100亿元人民币六个月期(182天)贴现国债，加权中标收益率为2.3891%，边际中标收益率2.4488%，投标倍数为2.68倍。

央行本周在流动性管理上“收短放长”，因短期资金面持续宽松，公开市场延续净回笼，规模450亿元人民币较上周有所减少；而为应对外汇占款续降以及缴税等因素，本周央行还以MLF（中期借贷便利）投放逾千亿元的六个月中长期资金。