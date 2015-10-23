中国货币市场：缴税累加影响致资金面稍收敛，银行间回购成交再上台阶

路透上海10月23日 - 中国银行间市场周五隔夜和七天加权回购利率 变动仍有限。随着连续多日来的缴税累加影响显现以及正逢清华控股可交换债申购，资金需求进一步上升，回购成交量再上台阶，资金面亦稍显收敛。

不过交易员并指出，季度缴税本周就将基本告一段落，下周资金流出压力将明显减缓，流动性有望很快重返宽松局面。

“不是很松，还是季度缴税开始有点影响了，不过也算不上紧，一早勤着点借都能借到，”华东一银行交易员称。

中国货币网公布的数据显示，周四银行间市场质押式回购总成交额25,956.70亿元人民币，较上日的23,687.76亿元大增近一成，再度刷新成交纪录；其中隔夜品种成交量为22,910.96亿元。

上海一券商交易员亦指出，清华控股可交换债正处申购期亦对资金面有所扰动，相对而言对交易所市场的影响更为明显一些。

上述银行交易员并谈到，由于对未来资金面预期乐观，目前需求仍主要集中在隔夜品种上，七天以上资金融入都相对容易；而央行对于流动性的呵护态度不变，近期资金面压力依旧有限。

中国央行本周在流动性管理上“收短放长”，因短期资金面持续宽松，公开市场延续净回笼，规模450亿元人民币较上周有所减少；而为应对外汇占款续降以及缴税等因素，本周央行还以MLF（中期借贷便利）投放逾千亿元的六个月中长期资金。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:02 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

-------------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.8799 1.8837 -0.38

七天 2.3736 2.3789 -0.53

14天 2.7463 2.6366 +10.97

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.3050 4.6300 -32.50

七天 3.0000 2.8700 +13.00

14天 2.6900 2.6000 +9.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.8900 1.8800 +1.00

七天 2.4000 2.3900 +1.00

14天 2.7700 2.7000 +7.00

Shibor

其中:隔夜 1.9090 1.9040 +0.50

七天 2.4010 2.3960 +0.50

三个月 3.1440 3.1570 -1.30