汽车产业：UAW与菲亚特克莱斯勒达成劳工协议，下一步将与通用汽车磋商

路透底特律10月22日 - 美国汽车工人联盟(UAW)周四表示，在与菲亚特克莱斯勒 达成新的劳工协议后，下一步将与通用汽车 展开谈判。

UAW先和通用汽车磋商，之后是福特汽车 ，而之前与菲亚特克莱斯勒达成的协议将被视作模板。UAW在周四稍早公布，为菲亚特克莱斯勒4万名工会工人达成的新协议已经获得该公司77%投票人员的批准。

劳工分析师Arthur Schwartz指出，虽然菲亚特克莱斯勒协议定下了基调，但通用汽车的工人和UAW正期待着能达成一份更加优厚的协议。通用汽车和福特汽车各自拥有约52,700名加入UAW的工会工人。（完）