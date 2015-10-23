汽车产业：UAW与菲亚特克莱斯勒达成劳工协议，下一步将与通用汽车磋商

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透底特律10月22日 - 美国汽车工人联盟(UAW)周四表示，在与菲亚特克莱斯勒 达成新的劳工协议后，下一步将与通用汽车 展开谈判。
UAW先和通用汽车磋商，之后是福特汽车 ，而之前与菲亚特克莱斯勒达成的协议将被视作模板。UAW在周四稍早公布，为菲亚特克莱斯勒4万名工会工人达成的新协议已经获得该公司77%投票人员的批准。
劳工分析师Arthur Schwartz指出，虽然菲亚特克莱斯勒协议定下了基调，但通用汽车的工人和UAW正期待着能达成一份更加优厚的协议。通用汽车和福特汽车各自拥有约52,700名加入UAW的工会工人。（完）
(编译 高琦 审校 戴素萍)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。