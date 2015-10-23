中国汇市：人民币早盘走稳，大行维稳助市场区间窄幅波动

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 人民币早盘走稳，中间价走弱
* 波幅较昨日收窄，在岸与离岸价差扩大至300点左右
* 大行维稳意图明显，市场料窄幅波动
路透北京10月23日 - 人民币兑美元即期 周五早盘走稳，盘初一度跟随中间价走弱。交易员称，周末整体市场情绪偏谨慎，早盘波幅较窄。虽然与离岸价差一度扩至逾300点，但套利交易并不是很凶，当然这也要归功于大行出手维稳市场，预期市场近期将延续区间波动。
交易员指出，昨天有大行offer和bid价格倒挂，且持续时间较大，对市场造成干扰，一定程度令今天的交易情绪偏向谨慎，幸亏另一家大行出手维稳市场。
“昨天尾盘时候一家大行报价很奇怪，offer和bid价格倒挂，而且持续时间长，最后也没出来解释什么原因，今天不知道它是不是还要这样...人家是大行，我们也只能呵呵了。”一股份制行交易员指出。
另有交易员指出，整体市场结购汇仍比较均衡，即使在岸和离岸CNH 价差较大，套利交易并不汹涌；临近人民币纳入SDR（特别提款权）评估，大行维稳亦在市场预期中。
北京时间12:21，人民币兑美元 即期报6.3575元，上日收报6.3574元。今日人民币兑美元中间价 报6.3595元，上日中间价为6.3497元。人民币兑美元即期成交额 为146.05亿美元，上日半日为70亿美元。
全球汇市方面，欧元兑美元周五跌至两个月低位，上日欧洲央行(ECB)发出了12月份有可能进一步放松政策的暗示，推动欧元录得近年来最大单日跌幅之一。
中国外汇交易中心周四更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3593。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.5245元, 上日尾盘为6.5205元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.3892/6.3895元, 上一交易日尾盘报6.3895元。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”