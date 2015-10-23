中国汇市：人民币早盘走稳，大行维稳助市场区间窄幅波动

* 人民币早盘走稳，中间价走弱

* 波幅较昨日收窄，在岸与离岸价差扩大至300点左右

* 大行维稳意图明显，市场料窄幅波动

路透北京10月23日 - 人民币兑美元即期 周五早盘走稳，盘初一度跟随中间价走弱。交易员称，周末整体市场情绪偏谨慎，早盘波幅较窄。虽然与离岸价差一度扩至逾300点，但套利交易并不是很凶，当然这也要归功于大行出手维稳市场，预期市场近期将延续区间波动。

交易员指出，昨天有大行offer和bid价格倒挂，且持续时间较大，对市场造成干扰，一定程度令今天的交易情绪偏向谨慎，幸亏另一家大行出手维稳市场。

“昨天尾盘时候一家大行报价很奇怪，offer和bid价格倒挂，而且持续时间长，最后也没出来解释什么原因，今天不知道它是不是还要这样...人家是大行，我们也只能呵呵了。”一股份制行交易员指出。

另有交易员指出，整体市场结购汇仍比较均衡，即使在岸和离岸CNH 价差较大，套利交易并不汹涌；临近人民币纳入SDR（特别提款权）评估，大行维稳亦在市场预期中。

北京时间12:21，人民币兑美元 即期报6.3575元，上日收报6.3574元。今日人民币兑美元中间价 报6.3595元，上日中间价为6.3497元。人民币兑美元即期成交额 为146.05亿美元，上日半日为70亿美元。

全球汇市方面，欧元兑美元周五跌至两个月低位，上日欧洲央行(ECB)发出了12月份有可能进一步放松政策的暗示，推动欧元录得近年来最大单日跌幅之一。

中国外汇交易中心周四更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3593。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.5245元, 上日尾盘为6.5205元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.3892/6.3895元, 上一交易日尾盘报6.3895元。