重发-国际油市：油价上涨，受乐观经济数据激励

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路透新加坡10月23日 - 美国原油期货周五在亚洲盘连续第二天上涨，美国经济数据亮丽且主要股市上涨带来支撑。此前欧洲央行暗示有意愿推出更多刺激举措。

0433 GMT，布兰特原油12月合约 上涨0.30美元，至每桶48.38美元；上日结算价升0.23美元。

美国12月原油期货 上涨0.14美元至每桶45.52美元。上交易日升0.18美元。

此前公布了一连串正面的数据，而且欧洲央行总裁德拉吉周四表示，央行正在研究新的刺激措施并可能最早在12月推出。

“全是因为经济数据，”悉尼Ayers Alliance投资长Jonathan Barratt称。

“市场逐渐认为各国政府不会放任经济下滑。这些预期暗示，更多积极经济发展活动将带动石油消费增加，”他称。

新加坡辉立期货分析师Daniel Ang称，油价在亚洲交易时段上涨后，周五稍后欧元区和美国将公布的企业调查初值有可能打压油市。

“我预计将出现一些逢低买盘，但我对(油价)能够持续上涨持怀疑态度，”他称。

10月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值可能预示经济进一步走疲。

路透根据中国国家统计局周五公布数据测算，9月70个大中城市新建住宅销售价格同比下降0.9%，为连续第13个月下跌，但跌幅连续第五个月收窄；从环比看，9月新建住宅销售价格较上月上涨0.3%，连续第五个月上涨，涨幅与前月持平。

美国9月成屋销售强力反弹，且上周初请失业金人数仍保持在42年低点附近，显示虽然全球经济受挫，但美国国内经济基本面稳健。

包括日本和澳洲在内亚洲股市随全球股市一道上涨，全面提振了人气，不过美元走强抑制了油价升势。

辉立期货在研究报告中称，投资者正在等待周五稍后将公布的活跃钻机数，以判断美国石油生产是否会进一步下降。(完)

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