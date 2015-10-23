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亚洲 | 2015年 10月 23日 星期五 13:14 BJT

更新版 1-台湾已公布经济指标--2015/10/23

(表更新日期)
 经济指标                时间        最新数据    前次数据      下次公布   预估值 
 商品出口(y/y)           9月           -14.6%      -14.8%      11/9       --
 商品进口(y/y)           9月           -24.4%      -16.7%      11/9       --
 外销订单(y/y)           9月            -4.5%       -8.3%      11/20      --
 经常帐盈余(亿美元)      第二季        +165.5      +220.1  r   11/20      --
 国际收支(亿美元)        第二季         +41.7       +38.1      11/20      --
 M2货币总计数(y/y)       8月           +6.01%      +6.06%      10/23      --
 季调失业率              9月            3.79%       3.74%      11/23      --
 工业生产指数(y/y)       8月           -5.46%      -2.66%  r   10/23      --
 外汇存底(亿美元)        9月底       4,247.91    4,247.91      11/5       --
 消费者物价指数(CPI)(y/  9月           +0.28%      -0.45%      11/5       --
 y)                                                                       
 国内生产总值(GDP) (y/y  第二季        +0.52%      +3.84%      10/30*     --
 )                                 (Q2统计值)  (Q1统计值)      (Q3概估值  
                                                               )          
 重贴现率(%)             9月24日       1.750%      1.875%      --         --
  
  注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完)    
    * 参看全球经济数据相关资料，可点选 
    * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选

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