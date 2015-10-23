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亚洲 | 2015年 10月 23日 星期五 14:22 BJT

新兴汇市：亚币走扬，欧洲央行宽松信号协助扳回本周部分跌幅

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 120.61 120.66 +0.04 -0.79 119.66

坡元 1.3855 1.3938 +0.60 -4.29 1.3260

台币 32.330 32.658 +1.01 -1.89 31.718

韩元 1123.94 1138.60 +1.30 -2.19 1099.30

泰铢 35.38 35.62 +0.68 -7.01 32.90

菲律宾披索 46.43 46.64 +0.46 -3.67 44.72

印尼卢比 13520.00 13655.00 +1.00 -8.43 12380.00

印度卢比 64.87 65.12 +0.39 -2.84 63.03

马币 4.2260 4.2845 +1.38 -17.26 3.4965

人民币 6.3572 6.3574 +0.00 -2.41 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 蔡美珍/刘秀红/郑茵 审校 李春喜/王颖/张荻)

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