新兴汇市：亚币走扬，欧洲央行宽松信号协助扳回本周部分跌幅

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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台币 32.330 32.658 +1.01 -1.89 31.718
韩元 1123.94 1138.60 +1.30 -2.19 1099.30
泰铢 35.38 35.62 +0.68 -7.01 32.90
菲律宾披索 46.43 46.64 +0.46 -3.67 44.72
印尼卢比 13520.00 13655.00 +1.00 -8.43 12380.00
印度卢比 64.87 65.12 +0.39 -2.84 63.03
马币 4.2260 4.2845 +1.38 -17.26 3.4965
人民币 6.3572 6.3574 +0.00 -2.41 6.2040
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全部现汇报价 (编译 蔡美珍/刘秀红/郑茵 审校 李春喜/王颖/张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”