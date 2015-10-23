版本:
中国
亚洲 | 2015年 10月 23日 星期五 17:28 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减39亿台币

路透台北10月23日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减39亿台币，央行存单未到期余额为7兆(万亿)3,
071.20亿台币。 
    
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看  
           
 日期    到期量(亿)           发行量(亿)  增加/减少(
                                          亿)
  10/19          524                 524            0
  10/20     5,479.50            5,469.50          -10
  10/21     1,458.30            1,455.30           -3
  10/22     1,917.50            1,920.50            3
  10/23        646.5               617.5          -29
 总计      10,025.80            9,986.80          -39
 
   日期  91天期发行量(亿)   182天期发行量(亿)
  10/19                 45                         9
  10/20                 23                         6
  10/21                  9                         5
  10/22                 40                         6
  10/23                 43                         6
   总计                160                        32
 (完)     

 (记者 罗两莎；审校 董永年)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐