《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减39亿台币

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北10月23日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减39亿台币，央行存单未到期余额为7兆(万亿)3, 071.20亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少( 亿) 10/19 524 524 0 10/20 5,479.50 5,469.50 -10 10/21 1,458.30 1,455.30 -3 10/22 1,917.50 1,920.50 3 10/23 646.5 617.5 -29 总计 10,025.80 9,986.80 -39 日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿) 10/19 45 9 10/20 23 6 10/21 9 5 10/22 40 6 10/23 43 6 总计 160 32 (完) (记者 罗两莎；审校 董永年)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”