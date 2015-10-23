台湾股市：收创三个月新高，欧洲央行宽松言论推升资金行情

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北10月23日 - 台湾股市周五收创三个月新高。分析师指出，欧洲央行可能续行宽松言论带动全球股市劲扬，台股也受惠资金行情走高，周线收高0.8%。
台湾加权股价指数 收高0.76%，报8,673.81点，此前收盘高点为7月24日的8,767.86点；今日成交初值 为920.06亿台币，上交易日修正后为763.16亿。
〞10月以来到现在股市都在走资金比预期宽松带来的行情，〞凯基投顾分析师张明祥说。
不过他认为，下周二苹果 将公布财报并给出四季度预测，预料将趋向保守，这可能给台股的苹果供应链厂商带来压力；但另一方面，由于11月中旬之前科技厂商将陆续公布第三季财报，由于第三季高额汇兑收益将带来更亮丽的财报，这也可能激励股市中期向上。
他并预估，下周台股料在月线8,450点到半年线8,830点之间震荡。
下周二至周四将有矽品 投资人说明会、联电 投资人说明会以及日月光 的投资人说明会。
欧洲央行总裁德拉吉周四表示，央行正在研究新的刺激措施并可能最早在12月推出，且如需要，准备进一步下调已经为负的存款利率，以抗击物价下跌。
亚洲股市今日普遍上涨；本地时间13:45，MSCI亚太明晟指数 大涨1.61%，中国股市沪综指 升1.2%，韩股 则收升0.86%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”