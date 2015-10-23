欧股业绩：爱立信第三季业绩低于市场预估，受网络部门拖累

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透斯德哥尔摩10月23日 - 全球最大移动网络设备生产商--瑞典爱立信(易利信，Ericsson) 周五公布，第三季营收和营业利润低于市场预估，受重要的网络部门拖累。
第三季营业利润为51亿瑞典克朗(6.04亿美元)，上年同期为39亿克朗，路透调查分析师预估中值为54亿克朗。
爱立信第三季营收为592亿瑞典克朗，低于市场预估的609亿。毛利润率为33.9%，预估中值为34.9%。(完)
(编译 于春红; 审校 蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”