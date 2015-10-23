版本:
中国
亚洲 | 2015年 10月 23日 星期五 14:24 BJT

欧股业绩：爱立信第三季业绩低于市场预估，受网络部门拖累

路透斯德哥尔摩10月23日 - 全球最大移动网络设备生产商--瑞典爱立信(易利信，Ericsson) 周五公布，第三季营收和营业利润低于市场预估，受重要的网络部门拖累。

第三季营业利润为51亿瑞典克朗(6.04亿美元)，上年同期为39亿克朗，路透调查分析师预估中值为54亿克朗。

爱立信第三季营收为592亿瑞典克朗，低于市场预估的609亿。毛利润率为33.9%，预估中值为34.9%。(完)

(编译 于春红; 审校 蔡美珍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐