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亚洲 | 2015年 10月 26日 星期一 08:00 BJT

台湾货币市场：10月26日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北10月26日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：  
    --央行存单到期293.50亿台币。  
    
    **紧缩因素：    
    --央行料发行存单。  
    --财政部发行104/14期20年公债，金额300亿台币。      
    ---------------------------------------------------------------
    (本提存期)
    
    宽松因素：
    --央行存单到期 1兆(万亿)6,416.3亿台币：  
                   10/27                31.0亿台币
                   10/28             5,270.5亿台币
                   10/29             1,236.2亿台币
                   10/30               262.6亿台币
                   11/02             2,727.0亿台币
                   11/03             6,889.0亿台币
    --月底军公教薪饷拨款。

    紧缩因素：       
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
     
    注：*表新增或更新。(完)

 (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)

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