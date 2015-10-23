日本经济：财务大臣称实现通胀目标需刺激需求，而非继续宽松

他称，鉴于去年以来油价已腰斩，因此很难带动物价上涨，尽管低廉的油价有利于资源贫乏的日本。

“货币政策对提高通胀率的作用有限，”麻生太郎补充称，“目前环境下，仅靠日本央行货币政策无法达到原本的通胀目标。”

麻生太郎称，有必要作出更多努力提振需求，鼓励企业支出以提高薪资和劳工的可支配收入，这应有助于逐步提升物价。

“不是没有钱，而是没有需求，因此物价不会上涨。央行总裁黑田东彦必须为此深思熟虑。”

日本央行仍认为目前没必要进一步放宽政策。政府消息人士曾告诉路透，安倍晋三政府也很谨慎，担心过度疲软的日圆对消费造成影响。(完)