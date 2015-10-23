日本经济：财务大臣称实现通胀目标需刺激需求，而非继续宽松

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
他称，鉴于去年以来油价已腰斩，因此很难带动物价上涨，尽管低廉的油价有利于资源贫乏的日本。
“货币政策对提高通胀率的作用有限，”麻生太郎补充称，“目前环境下，仅靠日本央行货币政策无法达到原本的通胀目标。”
麻生太郎称，有必要作出更多努力提振需求，鼓励企业支出以提高薪资和劳工的可支配收入，这应有助于逐步提升物价。
“不是没有钱，而是没有需求，因此物价不会上涨。央行总裁黑田东彦必须为此深思熟虑。”
日本央行仍认为目前没必要进一步放宽政策。政府消息人士曾告诉路透，安倍晋三政府也很谨慎，担心过度疲软的日圆对消费造成影响。(完)
(编译 郑茵/于春红; 审校 张明钧/陈宗琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”