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亚洲 | 2015年 10月 23日 星期五 15:14 BJT

台湾债市：五年券殖利率收跌创一个半月低位，欧洲央行资金行情续烧

* 五年指标券连五跌，创一个半月低位
    * 10年104/12增额券成交寥落，偏中性
    * 下周五年公债殖利率区间料在0.740%-0.780%

    路透台北10月23日 - 台湾指标五年公债104/13 殖利率周五收跌，盘中再
创一个半月低位。交易员认为，欧洲央行可能续推宽松政策，推升台债资金行情，五年短券
殖利率连五日收低。
     
    五年公债104/13期殖利率盘中以0.7545%创下一个半月低位，前低是9月8日的低位在0.7
500%。交易员认为，台湾景气欠佳，这是多头最重要的养分，目前债市行情仍偏多，且资金
行情看来有继续延烧的可能性，台债殖利率弹高不易。
    
     〞看起来就是资金把筹码淹没了。〞一位小型票券商交易员表示。    
    
    此外，周五新一期的104/12R期增额券首日发行前交易，区间在1.1750-1.1780%，但成
交寥落。
    
    交易员指出，目前10年券的殖利率水位低于一年期定存单利率--1.30%左右，迫使投资
盘不愿进场，且上次标售结果买气不佳，各方对10年券仍有阴影，对此期券先行观望。
    
    他们认为，目前看来五年券的多头气势仍强，市场追价的意愿还在，不排除下周可能跌
破0.75%，只不过，台债的流动性仍不是太佳，波幅可能稍大。
 
    〞台湾的数据一直都不好，不过现在殖利率也很低了。也许殖利率会往上修正，但也不
会太大，〞一位银行业交易员表示。     

    至于美国FOMC会议将于下周登场，交易员普遍认为，随着市场对美国升息的预期不断延
后，本次会议对市场的影响将会偏向中性。另一项变数--下周五(30日)将公布台湾的经济成
长率概估值公布，交易员则认为，第三季景气很差，但金融市场也早已反应。

    〞就算是第三季衰退，应该大家也不会太惊讶。〞一位银行交易员说。
    
    欧洲央行总裁德拉吉周四表示，央行正在研究新的刺激措施并可能最早在12月推出，且
如需要，准备进一步下调已经为负的存款利率，以抗击物价下跌 

    他们预估，下周五年公债104/13的区间料在0.74%-0.78%，10年104/12R期的利率则先看
在1.15%-1.20%的区间。 (完)
      收盘价                  涨跌幅      报价(%)          区间(%)     成交值
  年    期别                  (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                
   5  104/13                   -1.09      0.7586%  0.7545*-0.7650%      59.00
    本/下周国际重要经济数据和事件有：  
    10/22(四)：韩国国内生产总值(GDP)初值；欧洲10月央行利率决定(再融资利率)；欧元
区消费者信心指数10月初值；法国10月企业景气指数； 英国9月零售销售；美国9月成屋销
售年率；美国9月领先指标；英国财政大臣奥斯本在英国 下议院财政委员会讨论英国央行议
案；美联储原副主席Donald Kohn出席讨论会；欧洲央行管理委员会会议。

    10/23(五)：台湾公布9月工业生产指数年变动率；台湾公布9月M2年增率；法国Markit 
制造业采购经理人指数(PMI)10月初值；德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)10月初值；
 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)10月初值；美国Markit制造业采购经理人指数(P
M I)。
    
    10/26(一) ：美国9月新屋销售年率；德国10月IFO企业景气判断指数和现况指数；韩国
10月消费者信心指数；新西兰9月进出口和贸易收支；欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在比
利时金融论坛就“创新的挑战”发表讲话；中共十八届五中全会10月26日召开(至29日)主要
议程是第十三个五年规划；
    
    10/27(二)：美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的议
息会议；美国9月耐久财订单；美国10月Markit综合和服务业PMI初值；欧元区9月M3货供额
年率；英国第三季国内生産总值(GDP)初值；瑞典央行举行货币政策会议(至周三)；加拿大
央行副总裁连恩将发表演说；

    10/28(三)：美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议；美国9月商品贸易收支初值
；新西兰央行利率决定；经济合作暨发展组织秘书长葛利亚发表讲话；瑞典央行宣布利率决
议并将公布货币政策报告；澳洲第三季消费者物价指数(CPI)；日本9月工业生産初值；
    
    10/29(四)：美国第三季国内生産总值(GDP)初值；美国9月成屋待完成销售指数；德国1
0月就业数据；欧元区10月企业和经济景气指数；英国公布10月Nationwide房价及9月消费者
信贷和M4货供额；德国10月CPI和HICP初值；韩国央行11月制造业景气判断指数；日本9月所
有家庭支出及9月全国CPI和东京地区10月CPI数据；亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在
该联储主办的活动上致开幕词；英国财政大臣奥斯本会见巴西财长莱维(Joaquim Levy)，这
是英巴经济和金融对话的一部分；欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在“压力测试与宏观审慎监管
：跨大西洋评估”会议上，发表题为“压力测试在欧洲央行政策框架中的作用”的演说；
    
    10/30(五)：台湾公布第三季GDP初值；美国10月芝加哥PMI；美国9月个人所得、消费、
核心PCE物价指数；美国第三季薪资；欧元区10月HICP初值和9月失业率；日本央行宣布利率
决议；俄罗斯央行宣布利率决定；旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯参加布鲁金斯学会主办
活动上的讨论会；
    
    11/1(日)：中国10月官方制造业和非制造业PMI。
         30      104/11                      没有成交
         20      104/14                        1.8200
         10      104/12                        1.1750
          5      104/13                        0.7586
          3       104/1                      没有成交
          2      104/10                      没有成交
 (完)        

 (记者 高洁如; 审校 黄凯)

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