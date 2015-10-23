台湾债市：五年券殖利率收跌创一个半月低位，欧洲央行资金行情续烧

* 五年指标券连五跌，创一个半月低位 * 10年104/12增额券成交寥落，偏中性 * 下周五年公债殖利率区间料在0.740%-0.780% 路透台北10月23日 - 台湾指标五年公债104/13 殖利率周五收跌，盘中再 创一个半月低位。交易员认为，欧洲央行可能续推宽松政策，推升台债资金行情，五年短券 殖利率连五日收低。 五年公债104/13期殖利率盘中以0.7545%创下一个半月低位，前低是9月8日的低位在0.7 500%。交易员认为，台湾景气欠佳，这是多头最重要的养分，目前债市行情仍偏多，且资金 行情看来有继续延烧的可能性，台债殖利率弹高不易。 〞看起来就是资金把筹码淹没了。〞一位小型票券商交易员表示。 此外，周五新一期的104/12R期增额券首日发行前交易，区间在1.1750-1.1780%，但成 交寥落。 交易员指出，目前10年券的殖利率水位低于一年期定存单利率--1.30%左右，迫使投资 盘不愿进场，且上次标售结果买气不佳，各方对10年券仍有阴影，对此期券先行观望。 他们认为，目前看来五年券的多头气势仍强，市场追价的意愿还在，不排除下周可能跌 破0.75%，只不过，台债的流动性仍不是太佳，波幅可能稍大。 〞台湾的数据一直都不好，不过现在殖利率也很低了。也许殖利率会往上修正，但也不 会太大，〞一位银行业交易员表示。 至于美国FOMC会议将于下周登场，交易员普遍认为，随着市场对美国升息的预期不断延 后，本次会议对市场的影响将会偏向中性。另一项变数--下周五(30日)将公布台湾的经济成 长率概估值公布，交易员则认为，第三季景气很差，但金融市场也早已反应。 〞就算是第三季衰退，应该大家也不会太惊讶。〞一位银行交易员说。 欧洲央行总裁德拉吉周四表示，央行正在研究新的刺激措施并可能最早在12月推出，且 如需要，准备进一步下调已经为负的存款利率，以抗击物价下跌 他们预估，下周五年公债104/13的区间料在0.74%-0.78%，10年104/12R期的利率则先看 在1.15%-1.20%的区间。 (完) 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 -1.09 0.7586% 0.7545*-0.7650% 59.00 本/下周国际重要经济数据和事件有： 10/22(四)：韩国国内生产总值(GDP)初值；欧洲10月央行利率决定(再融资利率)；欧元 区消费者信心指数10月初值；法国10月企业景气指数； 英国9月零售销售；美国9月成屋销 售年率；美国9月领先指标；英国财政大臣奥斯本在英国 下议院财政委员会讨论英国央行议 案；美联储原副主席Donald Kohn出席讨论会；欧洲央行管理委员会会议。 10/23(五)：台湾公布9月工业生产指数年变动率；台湾公布9月M2年增率；法国Markit 制造业采购经理人指数(PMI)10月初值；德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)10月初值； 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)10月初值；美国Markit制造业采购经理人指数(P M I)。 10/26(一) ：美国9月新屋销售年率；德国10月IFO企业景气判断指数和现况指数；韩国 10月消费者信心指数；新西兰9月进出口和贸易收支；欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在比 利时金融论坛就“创新的挑战”发表讲话；中共十八届五中全会10月26日召开(至29日)主要 议程是第十三个五年规划； 10/27(二)：美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的议 息会议；美国9月耐久财订单；美国10月Markit综合和服务业PMI初值；欧元区9月M3货供额 年率；英国第三季国内生産总值(GDP)初值；瑞典央行举行货币政策会议(至周三)；加拿大 央行副总裁连恩将发表演说； 10/28(三)：美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议；美国9月商品贸易收支初值 ；新西兰央行利率决定；经济合作暨发展组织秘书长葛利亚发表讲话；瑞典央行宣布利率决 议并将公布货币政策报告；澳洲第三季消费者物价指数(CPI)；日本9月工业生産初值； 10/29(四)：美国第三季国内生産总值(GDP)初值；美国9月成屋待完成销售指数；德国1 0月就业数据；欧元区10月企业和经济景气指数；英国公布10月Nationwide房价及9月消费者 信贷和M4货供额；德国10月CPI和HICP初值；韩国央行11月制造业景气判断指数；日本9月所 有家庭支出及9月全国CPI和东京地区10月CPI数据；亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在 该联储主办的活动上致开幕词；英国财政大臣奥斯本会见巴西财长莱维(Joaquim Levy)，这 是英巴经济和金融对话的一部分；欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在“压力测试与宏观审慎监管 ：跨大西洋评估”会议上，发表题为“压力测试在欧洲央行政策框架中的作用”的演说； 10/30(五)：台湾公布第三季GDP初值；美国10月芝加哥PMI；美国9月个人所得、消费、 核心PCE物价指数；美国第三季薪资；欧元区10月HICP初值和9月失业率；日本央行宣布利率 决议；俄罗斯央行宣布利率决定；旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯参加布鲁金斯学会主办 活动上的讨论会； 11/1(日)：中国10月官方制造业和非制造业PMI。 30 104/11 没有成交 20 104/14 1.8200 10 104/12 1.1750 5 104/13 0.7586 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)