《汇市简讯》美元/日圆维持在回档低位附近，升至121.00之前面临重压

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0618GMT
* 美元/日圆早盘一度升至120.99日圆，但随后回落，120.59为回档低位
* 目前维持在低位附近，日经指数从高位回落，抑制了美元/日圆的涨幅
* 升至121.00日圆之前将有大量美元卖单--传美元多头获利了结
* 日本出口商也卖出美元，但卖单目前设在122日圆，因看跌日圆而提高
* 从120.50左右开始有买单，往下走亦有买单，逼近120.00时买单密集
* 价值18.01亿美元、行权价为120.00-05日圆的期权今日到期 (完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 王颖)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”