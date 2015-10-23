《汇市简讯》美元/日圆维持在回档低位附近，升至121.00之前面临重压

0618GMT

* 美元/日圆早盘一度升至120.99日圆，但随后回落，120.59为回档低位

* 目前维持在低位附近，日经指数从高位回落，抑制了美元/日圆的涨幅

* 升至121.00日圆之前将有大量美元卖单--传美元多头获利了结

* 日本出口商也卖出美元，但卖单目前设在122日圆，因看跌日圆而提高

* 从120.50左右开始有买单，往下走亦有买单，逼近120.00时买单密集

* 价值18.01亿美元、行权价为120.00-05日圆的期权今日到期 (完)

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