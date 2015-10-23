更新版 1-台湾货币市场：资金浮滥银行缺口缩小，拆借需求持续不振

* 短率大致持稳 * 银行缺口缩小，拆借需求不旺 * 发票量虽增，短票利率持稳 * RP利率大致持稳 (更新拆款以及央行发行存单细节) 记者 罗两莎 路透台北10月23日 - 台湾银行间短率周五持稳；多位银行资金调度人员表示，由于市 场资金依旧非常宽松，且未见央行积极冲销隔夜资金，今天拆款市场以到期续借为主，但因 小型民营银行缺口不大，到期未全续。 不愿具名央行官员指出，最近银行体系超额准备确较以往稍微多一点点，但整体状况〞 还好〞。 〞今天市场钱还是很多啊，这两天老大(央行)不太收隔夜资金，感觉上他们收的力道不 大，钱多到不知道要怎么办才好。〞一位大型商银资调人员说。 他们表示，因市场资金浮滥，央行冲销隔夜资金态度消极，致向来资金拆入的小型民营 银行，最近缺口普遍缩小了，拆借需求不旺，到期续拆时亦是七折八扣，未全数续借。 而有拆入需求的银行资调人员则称，因市场资金非常多，今天还是很容易就拿到钱，利 率则不变，一周内利率仅0.30%。 今日报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均 0.302% 0.301% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.270-0.340% 0.270-0.340% --一周拆款利率区间 0.300-0.395% 0.300-0.380% **短票利率持稳** 短票市场方面，大型票券公司交易员表示，今天资金依然宽松，连过去每月下旬都要靠 拆入的小型民营银行，最近都有多余的资金买票，纷纷打电话询问有没有票可买。 〞最近好多家小型民营银行每天都打来问我们，有没有东西可以买？这表示他们手上都 有多余的钱。〞一位大型票券公司主管说。 两位大型票券公司主管均称，昨天和今天的发票量比较大，尤其是今天发票总额均逾百 亿台币，市场票量供给较充裕。 今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.41%，上日亦为0.41%；60天 期、90天期短票利率主要成交在0.42%及0.43%，上日亦同。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 414%，前日在0.419%；上日成交量115亿台币，前日49.95亿台币。 台湾央行周五公布，今日共发行617.5亿台币定存单；与今日存单到期金额646.5亿台币 相较，存单发行余额减29亿。 下周到期央行定存单总额为7,093.80亿台币；分别为：周一293.50亿、周二31亿、周三 5,270.50亿、周四1,236.20亿及周五262.60亿。 拆款中心资料 显示，周五超额准备为311亿台币，累积至周日超额准备为6,135亿 台币、加计前期1%的超额准备7,866亿台币。 **RP利率大致持稳* RP利率方面，证券商交易员表示，今天市场资金依旧很宽松，利率则大致维于昨日水准 。 〞钱依旧很多啊，银行体系超额准备还是满大的，钱多到都丢不掉。〞一大型证券公司 交易员说。 今日证券商10天期公债的附买回利率与昨日水准一致，主要成交在0.42%；10天期以上 公司债RP主要成交在0.52%；皆与上日相同。 下周的宽松及紧缩因子有：周二UBS AG伦敦分行发行30年期1.5亿美元债券、周三玉山 银行发行30年期0.63亿美元债券和0.43亿美元无到期日美元债券。 票券公司交易员则指出，今天资金稍趋平缓，不像前两天那么浮滥，主要是今天台股大 涨，资金移转至股市，特别是投信公司资金不像前两天那么多了。 〞今天有些投信回钱，因为股市上涨，钱大概是挪到股市，资金没那么松了。〞一位大 型票券公司交易员说。 今天大型票券商与金融机构承作的极短天期债券利率大致持稳；一周公债附买回利率区 间落在0.36%-0.37%，上日亦同；极短天期与一周公司债附买回利率区间落在0.39-0.41%； 上日亦在0.39%-0.41%。债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异 。(完) (记者 罗两莎 ；; 审校 林高丽)