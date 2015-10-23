台湾汇市：台币中止连三贬，欧洲央行言论令热钱流入

* 欧洲央行暗示宽松，台币随亚币收升 * 热钱流入与出口商抛汇料令台币下周趋升 * 下周实质交易区间暂看32.000-32.500 路透台北10月23日 - 台币兑美元 周五收升1.45角，中止连三贬走势。交易员 指出，因欧洲央行暗示12月放松政策提升风险偏好，韩元领涨新兴市场货币，台币也随之上 扬。 他们表示，虽然下周美联储(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)将举行议息会议，不过 欧洲央行的宽松举措，料令美国以静制动，且因月底前有出口商例行的卖汇需求，台币实质 价位料将缓步升值。 〞欧洲热钱外溢到亚洲，台湾股、汇市应该都会涨。〞一位公股银行交易主管说。 另一公股银行交易主管则指出，今日外资汇入，短线资金行情的确存在。不过离岸人民 币 偏弱，以及近期台湾货币市场短率的缓步下行，令市场怀疑中国基本面的疲弱， 是否会让台湾央行因经济恶化在12月继续降息。 也有交易员提及，美国9月成屋销售强力反弹，且上周初请失业金人数仍保持在42年低 点附近，这使得美联储在年底前升息的预期升温。 另一外商银行交易员认为，市场对年底美国升息的机率，料将随着经济数据公布与时间 推移而逐步升温，因此美元汇价易升难跌。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点自溢价转小 幅折价。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.330/32.380，上日收在32.470 。 今日台币实质交易区间在32.300-32.424；上日交易区间在32.400-32.474。交易员预估 ，下周台币实质交易区间暂看在32.000-32.500。 新兴亚洲货币周五上扬，受欧洲央行暗示扩大刺激措施影响，风险资产劲升。 韩元兑美元 收盘涨1.2%报1,124.7韩元，创7月初以来本地市场最大周线 升幅。 台湾股市周五收创三个月新高。台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股大幅 买超100.53亿台币，连七个交易日买超共计433.04亿台币。 本周国际重要经济数据和事件： 10/23(五)：法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)10月初值；德国Markit制造业采购 经理人指数(PMI)10月初值；欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)10月初值；美国Mark it制造业采购经理人指数(PMI)。 10/26(一) ：美国9月新屋销售年率；德国10月IFO企业景气判断指数和现况指数；韩国 10月消费者信心指数；新西兰9月进出口和贸易收支；欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在比 利时金融论坛就“创新的挑战”发表讲话；中共十八届五中全会10月26日召开(至29日)主要 议程是第十三个五年规划； 10/27(二)：美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的议 息会议；美国9月耐久财订单；美国10月Markit综合和服务业PMI初值；欧元区9月M3货供额 年率；英国第三季国内生産总值(GDP)初值；瑞典央行举行货币政策会议(至周三)；加拿大 央行副总裁连恩将发表演说； 10/28(三)：美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议；美国9月商品贸易收支初值 ；新西兰央行利率决定；经济合作暨发展组织秘书长葛利亚发表讲话；瑞典央行宣布利率决 议并将公布货币政策报告；澳洲第三季消费者物价指数(CPI)；日本9月工业生産初值； 10/29(四)：美国第三季国内生産总值(GDP)初值；美国9月成屋待完成销售指数；德国1 0月就业数据；欧元区10月企业和经济景气指数；英国公布10月Nationwide房价及9月消费者 信贷和M4货供额；德国10月CPI和HICP初值；韩国央行11月制造业景气判断指数；日本9月所 有家庭支出及9月全国CPI和东京地区10月CPI数据；亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在 该联储主办的活动上致开幕词；英国财政大臣奥斯本会见巴西财长莱维(Joaquim Levy)，这 是英巴经济和金融对话的一部分；欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在“压力测试与宏观审慎监管 ：跨大西洋评估”会议上，发表题为“压力测试在欧洲央行政策框架中的作用”的演说； 10/30(五)：台湾公布第三季GDP初值；美国10月芝加哥PMI；美国9月个人所得、消费、 核心PCE物价指数；美国第三季薪资；欧元区10月HICP初值和9月失业率；日本央行宣布利率 决议；俄罗斯央行宣布利率决定；旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯参加布鲁金斯学会主办 活动上的讨论会； 11/1(日)：中国10月官方制造业和非制造业PMI。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公 32.513 32.658 32.300-32.670 32.660 7.57 5.49 司 元太外汇经纪公 32.512 32.656 32.305-32.656 32.656 4.505 3.17 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.015/0.000 0.030/0.050 美元/台币六个月期 -0.035/-0.010 0.010/0.040 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年; 审校 黄凯)