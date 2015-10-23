《路透晚报》--10月23日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数大幅收高2.1%，因市场风险偏好重振

日本股市周五收高，此前欧洲央行总裁德拉吉暗示，新的刺激举措可能最早在12月推出，给高风险资产带来提振。日经指数收高2.1%至18,825.30点，为8月31日以来最高收位。该指标股指录得2.9%的周线涨幅。

--中国股市：沪综指收升1.3%，中小盘个股持续活跃激发市场人气

中国股市沪综指收升1.3%，中小盘个股持续活跃激发市场人气。分析师指出，短期大盘经过休整后重拾升势，近期改革文件密集出台，市场对“十三五”规划预期较高，央企重组等概念股轮番领涨，炒作热点此起彼伏，料后市大盘仍有反弹空间。沪综指收报3,412.43点，涨43.70点或1.30%，本周则累计上涨0.62%；今日成交4,243亿元人民币，上个交易日为3,746亿元。

--香港股市：恒指收涨1.3%，追随全球及中国股市涨势

香港股市涨逾1%，此前中国国家主席习近平表示，中国经济不会出现硬着陆。恒生指数收高1.3%至23,151.94点；恒生国企指数涨1.3%至10,742.04点。恒指本周累计上涨0.4%，为连续第四周录得周线涨幅。

--汇市：欧元徘徊于两个月低点，走势依然艰困

欧元在略高于两个月低点的水平徘徊，走势依然艰困，欧洲央行之前发出了一系列可能进一步采取行动的信号，推动欧元周四创下1月来的最大单日跌幅。策略师和交易员对欧元是否会进一步下跌存在分歧：当欧洲央行在一年之前向金融市场发出量化宽松的信号时，欧元曾连续两日下跌。欧元在亚洲盘最低跌至1.1072美元，然后略有反弹，最新报1.1104美元。

--欧元债市：意大利、西班牙两年期公债收益率因ECB放松信号跌为负值

欧洲央行发出信号称可能将酝酿更多货币刺激举措，引发意大利和西班牙两年期公债收益率(殖利率)首次跌为负值，基本上意味着一些投资者倒贴资金来持有这些债券。西班牙和意大利的两年债收益率均下跌3个基点，分别报-0.027%和-0.005%。德国两年债收益率也下跌3个基点，至纪录低位-0.346%。德国10年期公债收益率略高于0.5%。

--国际油市：油价上涨，受乐观经济数据激励

美国原油期货在亚洲盘连续第二天上涨，美国经济数据亮丽且主要股市上涨带来支撑。此前欧洲央行暗示有意愿推出更多刺激举措。0831GMT，布兰特原油12月合约上涨0.26美元，至每桶48.34美元；上日结算价升0.23美元。美国12月原油期货上涨0.07美元至每桶45.45美元。上交易日升0.18美元。

--全球金市：金价回升至1,170美元上方，但周线料仍收低

金价从逾一周低点小幅回升，因美元回吐隔夜部分涨幅，但由于美联储今年升息的预期增温，黄金仍将终止两周涨势。0859GMT，现货金报每盎司1,173.75美元。上日金价一度低见1,162.50，为10月13日以来最低水平。美国期金涨0.69%至每盎司1,174.20美元。

--金属期市：伦铜或录得一个月来最大单周跌幅，中国进口提振作用不大

伦铜上涨，但本周仍料创下四周来最大跌幅，由于铜供应充足，中国进口增加料仅带动铜价温和反弹。0857GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.91%至每吨5,280美元，延续前日涨势。上海期交所期铜上涨1.6%，报每吨39,700元人民币。