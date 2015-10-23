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亚洲 | 2015年 10月 23日 星期五 15:34 BJT

全球金市：金价回升至1,170美元上方，但周线料仍收低

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价格 变动 涨跌%

现货金 1173.16 7.51 0.64

现货银 16 0.19 1.2

现货铂金 1012.5 6.75 0.67

现货钯金 686.75 3.75 0.55

COMEX期金 1173.3 7.2 0.62

COMEX期银 16 0.163 1.03

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 陈宗琦/张明钧; 审校 郑茵/李春喜/蔡美珍)

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