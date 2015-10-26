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亚洲 | 2015年 10月 26日 星期一 09:10 BJT

《中国重要政经日程》--10月26日

==========================今日重要政经日程==========================

10/26（周一）

--中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议在北京召开，至29日。

--上午9时 中国国际经济交流中心第七十六期“经济每月谈”在北京梅地亚中心二层多功能厅举行。本期主题：三季度国际国内经济形势分析。

==========================近期重要政经日程==========================

10/27（周二）

--第八届浦江创新论坛在上海召开，至28日。主宾国为以色列，主题为“全球创新网络 汇聚共同利益”，将围绕产业、创业、区域、政策、文化和金融等专题，研讨全球创新网络的价值共创，汇聚合作共赢的发展空间。

*--人力资源和社会保障部定于10:00在西院（东城区和平里中街12号）216会议室召开新闻发布会，通报2015年第三季度人社工作进展情况。

11月

--中日韩领导人会晤在韩国举行。

11/19（周四）

--第三届中国资产证券化高峰论坛，至20日（here

12月

--中国国家主席习近平访问南非，并出席中非合作论坛约翰内斯堡峰会。

12月16日（周三）

--乌镇第二届世界互联网大会16-18日举行。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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