《中国重要政经日程》--10月26日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
==========================今日重要政经日程==========================
10/26（周一）
--中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议在北京召开，至29日。
--上午9时 中国国际经济交流中心第七十六期“经济每月谈”在北京梅地亚中心二层多功能厅举行。本期主题：三季度国际国内经济形势分析。
==========================近期重要政经日程==========================
10/27（周二）
--第八届浦江创新论坛在上海召开，至28日。主宾国为以色列，主题为“全球创新网络 汇聚共同利益”，将围绕产业、创业、区域、政策、文化和金融等专题，研讨全球创新网络的价值共创，汇聚合作共赢的发展空间。
*--人力资源和社会保障部定于10:00在西院（东城区和平里中街12号）216会议室召开新闻发布会，通报2015年第三季度人社工作进展情况。
11月
--中日韩领导人会晤在韩国举行。
11/19（周四）
--第三届中国资产证券化高峰论坛，至20日（here）
12月
--中国国家主席习近平访问南非，并出席中非合作论坛约翰内斯堡峰会。
12月16日（周三）
--乌镇第二届世界互联网大会16-18日举行。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”