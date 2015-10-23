《汇市简讯》欧元/英镑在德拉吉讲话后舔舐伤口

0721GMT

* 欧元/英镑周四从0.7358美元大跌至0.7213，亚洲盘一度跌至0.7201低点

* 在欧洲央行总裁德拉吉暗示延长或扩大量化宽松/进一步下调利率后，市场出现很多关于新一轮货币战的讨论

* 欧洲央行有可能扩大购债规模或延长购债计划

* 如果欧洲央行一改之前做出的不再下调利率的承诺，则其信誉将面临危机

* 英镑兑欧元处于一个月高点，并创下六个月以来最大单日涨幅

* 日线图云区支撑位在0.7178，能否收于100日移动均线切入位0.7214下方是关键 (完)

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