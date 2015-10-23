《汇市简讯》欧元/英镑在德拉吉讲话后舔舐伤口

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
0721GMT
* 欧元/英镑周四从0.7358美元大跌至0.7213，亚洲盘一度跌至0.7201低点
* 在欧洲央行总裁德拉吉暗示延长或扩大量化宽松/进一步下调利率后，市场出现很多关于新一轮货币战的讨论
* 欧洲央行有可能扩大购债规模或延长购债计划
* 如果欧洲央行一改之前做出的不再下调利率的承诺，则其信誉将面临危机
* 英镑兑欧元处于一个月高点，并创下六个月以来最大单日涨幅
* 日线图云区支撑位在0.7178，能否收于100日移动均线切入位0.7214下方是关键 (完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 高琦)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。