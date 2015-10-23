《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(10月19日-23日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微涨0.05%，中间价当周累计则小跌0.14%。很明显各方都预期人民币在11月初纳入SDR（特别提款权）落定前，仍将以双向波动为主，汇率弹性上升，但整体方向难觅。本周初欠佳中国三季度GDP数据打压人民币下探三周低点，周二美国公布汇率报告，不在指责人民币“低估”，市场借机展开反弹，但周四外管局偏弱结售汇数据再度令汇市承压，离岸CNH反应较为激烈，两地价差扩大到300点子左右。

公开市场操作: --中国央行本周在流动性管理上“收短放长”，因短期资金面持续宽松，公开市场延续净回笼，规模450亿元人民币较上周有所减少；而为应对外汇占款续降以及缴税等因素，本周央行还以MLF（中期借贷便利）投放逾千亿元的六个月中长期资金。

分析人士指出，除了要弥补外汇占款减少缺口，力保基础货币稳定投放外，经济稳增长亦需要宽松货币政策继续护航，后续包括降准降息等多种政策工具仍有发力空间。

他们并认为，宏观基本面持续乏力，金融机构对将资金投入实体经济仍较为谨慎，资金大量淤积在金融市场的局面有加剧势头，由此导致的资产端收益降幅过快及机构加杠杆风险有所积聚，对此后续政策将如何疏导值得关注。

债市: --中国银行间债市当周现券收益率整体下行，长端领跌。周初公布的三季度中国GDP增速虽然略高于预期，但分项数据显示经济下行压力仍大，对后市的向好预期下债市买盘活跃。本周资金面则总体向宽，缴税未形成显着压力，而公开市场净回笼叠加MLF操作对货币市场影响偏中性，资金价格维持平稳。

票据: --中国票据市场当周转贴利率维持低位窄幅波动，周初略显上翘之势，但随后很快走稳；目前资金成本下降缓慢，抑制票据利率下行空间，不过宽松政策环境下，被动配置需求依旧支撑市场需求，票据利率上下两难的僵持局面料将延续。

股市: --当周沪综指 出现宽幅震荡，一周累计上涨0.62%。中小市值个股继续保持活跃，赚钱效应吸引更多投资者的关注。尽管周三因获利回吐及套牢盘双重压力，大盘出现逾3%的回撤，但中小盘股活力不减，周四和周五大盘持续上涨，扳回大多跌幅，周五沪综指收报3,412.43点。

期市： --上海期交所沪金先抑后扬，最后以收平报收。受美联储加息预期升温，以及全球黄金消费大国中国和印度实货消费疲弱影响，金价本周以下跌为主，但本周后段美元走弱，支撑金价上扬，最终几乎收平。上期所沪金主力合约 周五收报240.9元。