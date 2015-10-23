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市场报道 | 2015年 10月 23日 星期五 15:52 BJT

《汇市简讯》欧元/美元进行整固，今日1.1100有大规模期权到期

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    * 周四低点为1.1100，亚洲低点为1.1072，欧洲央行总裁德拉吉发表
讲话前报1.1325
    * 德拉吉谈话立场超级温和，12月宽松预期打压欧元
    * 1.0808升至1.1715的76.4%回档位1.1022以及1.10有支撑，在此之
前技术支撑不多
    * 亚洲盘中高点为1.1124，伦敦盘初一度升至1.1129
    * 上档阻力包括200日均线位置1.1124，100日均线位置为1.1176，55
日均线位置为1.1246
    * 今日纽约时段在1.1100有12亿美元的期权到期(完)
   
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
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    全部现汇报价             

 (编译 张明钧; 审校 郑茵)

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