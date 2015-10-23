《汇市简讯》欧元/美元进行整固，今日1.1100有大规模期权到期

0734GMT * 周四低点为1.1100，亚洲低点为1.1072，欧洲央行总裁德拉吉发表 讲话前报1.1325 * 德拉吉谈话立场超级温和，12月宽松预期打压欧元 * 1.0808升至1.1715的76.4%回档位1.1022以及1.10有支撑，在此之 前技术支撑不多 * 亚洲盘中高点为1.1124，伦敦盘初一度升至1.1129 * 上档阻力包括200日均线位置1.1124，100日均线位置为1.1176，55 日均线位置为1.1246 * 今日纽约时段在1.1100有12亿美元的期权到期(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 郑茵)