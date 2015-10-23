版本:
中国
亚洲 | 2015年 10月 23日 星期五 15:58 BJT

金属期市：伦铜或录得一个月来最大单周跌幅，中国进口提振作用不大

0722 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.8%至每吨5,276美元，延续前日涨势。不过周线料跌约0.5%。

自8月底跌至六年低点以来，伦铜价格一路反弹至4,800-5,400美元区间。

上海期交所期铜 上涨1.6%，报每吨39,700元人民币。

其他金属方面，伦敦期铝 本周下挫5%，周五跌至每吨1,500美元下方的六年低点。过去一个月，沪铝 几乎每个交易日都下跌，连连创下纪录新低。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译 汪红英/陈宗琦；审校 高琦/郑茵)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐