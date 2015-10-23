金属期市：伦铜或录得一个月来最大单周跌幅，中国进口提振作用不大

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0722 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.8%至每吨5,276美元，延续前日涨势。不过周线料跌约0.5%。
自8月底跌至六年低点以来，伦铜价格一路反弹至4,800-5,400美元区间。
上海期交所期铜 上涨1.6%，报每吨39,700元人民币。
其他金属方面，伦敦期铝 本周下挫5%，周五跌至每吨1,500美元下方的六年低点。过去一个月，沪铝 几乎每个交易日都下跌，连连创下纪录新低。(完)
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(编译 汪红英/陈宗琦；审校 高琦/郑茵)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”