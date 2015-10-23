欧洲经济：欧元区在2017年之前都无法实现央行的通胀率目标--调查

路透法兰克福10月23日 - 欧洲央行周五公布的一项调查显示，欧元区今年的通胀率料仍略高于零，未来两年的通胀率仍将达不到欧洲央行的目标，这令欧洲央行承受更大的进一步放松政策的压力。

欧洲央行的季度专家预测调查显示，对2015、2016和2017年通胀率的预估较三个月前下调了10-30个基点不等，分别至0.1%、1%和1.5%。