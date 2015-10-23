欧洲经济：欧元区在2017年之前都无法实现央行的通胀率目标--调查

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透法兰克福10月23日 - 欧洲央行周五公布的一项调查显示，欧元区今年的通胀率料仍略高于零，未来两年的通胀率仍将达不到欧洲央行的目标，这令欧洲央行承受更大的进一步放松政策的压力。
欧洲央行的季度专家预测调查显示，对2015、2016和2017年通胀率的预估较三个月前下调了10-30个基点不等，分别至0.1%、1%和1.5%。
欧元区19国9月消费者物价较上年同期下跌0.1%。 欧洲央行总裁德拉吉周四明确暗示，该央行最早可能在12月采取新的政策措施，以推动通胀率回升至接近2%的央行目标水平。(完) (编译 汪红英；审校 张荻)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。