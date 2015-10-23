欧元债市：意大利、西班牙两年期公债收益率因ECB放松信号跌为负值

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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货币市场已开始反映欧洲央行官方利率将进一步调降，多名策略分析师预测存款利率将在12月调降10或20个基点。
“欧洲央行基本上透露了，他们12月绝对会有所行动。我们目前在存款利率并未设有下限，所以你可以很容易预期收益率进一步趋紧，”RBC利率策略分析师Vatsala Datta称，并预测两年期意大利公债收益率将跌至-0.20%。
葡萄牙10年期公债收益率 跌8个基点，至五个半月低点2.28%。
德国10年期公债收益率 略高于0.5%。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘秀红/蔡美珍；审校 李春喜/张荻)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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