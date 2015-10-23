欧元债市：意大利、西班牙两年期公债收益率因ECB放松信号跌为负值

货币市场已开始反映欧洲央行官方利率将进一步调降，多名策略分析师预测存款利率将在12月调降10或20个基点。

“欧洲央行基本上透露了，他们12月绝对会有所行动。我们目前在存款利率并未设有下限，所以你可以很容易预期收益率进一步趋紧，”RBC利率策略分析师Vatsala Datta称，并预测两年期意大利公债收益率将跌至-0.20%。

葡萄牙10年期公债收益率 跌8个基点，至五个半月低点2.28%。

德国10年期公债收益率 略高于0.5%。(完)

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